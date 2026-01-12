Любопитно

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

За щастие, огънят е бил „бързо потушен“ и изглежда никой не е пострадал

12 януари 2026, 11:19
Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

Димитър Рачков се сгоди с половинката си Виктория

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси
Шаламе надделя над Ди Каприо и Клуни в една от най-оспорваните категории на Златните глобуси

Шаламе надделя над Ди Каприо и Клуни в една от най-оспорваните категории на Златните глобуси
Не спортувате? 6 риска за тялото ви, за които не всеки знае

Не спортувате? 6 риска за тялото ви, за които не всеки знае
Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата
Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично
Празничният хаос приключи: Ето как да възстановите ритъма си

Празничният хаос приключи: Ето как да възстановите ритъма си
8 странни факта за човешкото тяло, които никога не сте чували

8 странни факта за човешкото тяло, които никога не сте чували

Д окато звездите се качваха на сцената на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, бедствие се разигра само на крачки зад кулисите.

Според видеозапис, споделен от журналиста Крис Гарднър, в пресзалата е избухнал пожар.

Той обясни в X, че член на кетъринг екипа по невнимание е съборил запалено стерно – вид твърдо или полутвърдо гориво, което се използва за поддържане на пламък при затопляне на храна. По думите му килимът е бил в пламъци за кратък миг.

За щастие, огънят е бил „бързо потушен“ и изглежда никой не е пострадал.

Инцидентът се случва на фона на критики към церемонията по награждаването, която се провежда в хотел „Бевърли Хилтън“ в Лос Анджелис, Калифорния, заради обявяването на една от наградите по време на рекламна пауза.

При множеството отличия, които трябва да бъдат раздадени, и ограниченото време за церемонията, повечето наградни събития не разполагат с достатъчно ефир, за да представят всяка отделна категория на живо. Но когато „Златните глобуси“ обявиха победителя в категорията „Най-добър саундтрек“ за филм по време на рекламна пауза, зрителите останаха възмутени.

Клип на композитора на „Sinners“ Лудвиг Гьорансон, който приема наградата, беше споделен в X, където бързо се разпространи.

„Златните глобуси току-що представиха наградата за най-добър саундтрак по време на рекламната пауза“, гласеше надписът.

„По време на рекламата?! Адски гадно“, отговори един потребител.

„Благодаря, че сподели! Исках да го видя. Жалко, че не го излъчиха“, написа друг.

„Имаха време водещата Ники Глейзър да изпее песен, награда за подкаст и стендъп изказване, но не и за оценка?“, попита трети.

Блясък и стил: Най-добре облечените звезди на Златните глобуси
20 снимки
Златен глобус
Златен глобус
Златен глобус
Златен глобус

„Не би трябвало да могат да правят това, просто са груби“, възрази друг зрител.

„Невероятно е да направиш това и след това да направиш прекалено дълъг скеч с песен“, гласи пета публикация. Шести добави: „Вместо това пее Ники Глейзър?“

Връчиха Златните глобуси с политически отенък
53 снимки
наградите Златен глобус
наградите Златен глобус
наградите Златен глобус
наградите Златен глобус

Водещата Глейзър откри предаването с експлозивен монолог, по време на който се нахвърли върху Министерството на правосъдието на президента Доналд Тръмп, заявявайки, че те заслужават награда за „най-добър монтаж“ след публикуването на силно редактираните досиета на Епстийн.

След това тя насочи вниманието си към Леонардо ди Каприо, като се пошегува „евтино“ с афинитета на актьора към по-млади жени.

Източник: www.dailymail.co.uk    
Златен глобус Пожар Инцидент Церемония по награждаване Критики Зад кулисите Награда за саундтрак Рекламна пауза Кетъринг Ники Глейзър
Последвайте ни

По темата

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

До 12°С: Идва рязко затопляне след поредицата ледени дни

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Ексклузивно

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Преди 15 часа
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
Ексклузивно

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Преди 12 часа
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Ексклузивно

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Преди 13 часа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Ексклузивно

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Преди 14 часа

Виц на деня

- Мамо, боли ме коремчето! - Празен стомах така боли! - Теб затова ли те боли главата?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност</p>

Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност, Кремъл обсъжда наследници

Свят Преди 9 минути

Кадиров в момента е в собствената си болница в Чечня заедно с членове на семейния му клан

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Китай отговори на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 11 минути

Китайското министерство на външните работи защити арктическите си операции

<p>Парламентарната рулетка се завърта отново: Кога Радев ще връчи втория мандат</p>

Румен Радев: В близките дни ще бъде връчен вторият мандат

България Преди 1 час

Надявам се да имаме едно добро темпо, така че да не бавим изборния процес, каза държавният глава

,

Еврото дойде през 2002. Германците още обменят марки

Свят Преди 1 час

През 2025 германците са обменили в Дойче Бундесбанк близо 53 милиона германски марки - почти толкова, колкото и през 2024 година

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

Свят Преди 1 час

Протестите "станаха насилствени и кървави, за да дадат извинение" за намесата на Тръмп

<p>Фирмите искат служители, които използват AI оптимално</p>

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект засега не е заплаха за работните места, а по-скоро възможност. Хората, които могат да го използват пълноценно, се радват на по-голям интерес от работодателите във все повече сфери, казват експерти

<p>Не се пенсионирайте още! Пенсията ви може да скочи с 4% годишно</p>

Колко ще порасне пенсията, ако продължите да работите след пенсиониране

България Преди 1 час

194 700 българи продължават да се осигуряват след навършване на 65-годишна възраст

<p>Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни</p>

Доналд Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни

Свят Преди 1 час

"Те имат по-голяма нужда от нас, отколкото ние от тях, ще ви кажа това още сега", добави президентът на САЩ

,

Празник е! Ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 2 часа

В 1219 г. свети Сава станал основател на самостойната Сръбска църква

<p>Камион премина през протест за Иран в Лос Анджелис</p>

Напрежение в Лос Анджелис: Шофьор на камион, преминал през протест за Иран, е задържан

Свят Преди 2 часа

Шофьорът, чиято самоличност все още не е установена, е задържан "за допълнително разследване"

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Зимна обстановка парализира Истанбул - училищата са разпуснати, отменени са полети

Свят Преди 2 часа

Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8 годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск

Таван се срути в мол в Солун, жена е пострадала

Таван се срути в мол в Солун, жена е пострадала

Свят Преди 2 часа

Жената е транспортирана с линейка до болница

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

Учениците в Русенско остават вкъщи заради отрицателните температури

България Преди 2 часа

Към момента няма данни за проблеми с телекомуникациите и водоподаването в Русенско

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Гутериш е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

Свят Преди 2 часа

Най-малко 544 души са били убити по време на масовите протести през последните 15 дни

Скиор загина в Пирин

Скиор загина в Пирин

България Преди 3 часа

Мъжът е бил без каска извън пистата

Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната

Сняг и мъгла ограничават видимостта: Каква е обстановката по пътищата в страната

България Преди 3 часа

Ограничена е видимостта до 50 м в района на Твърдица

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Димитър Рачков предложи брак на половинката си Виктория

Edna.bg

Теодора Духовникова ясно демонстрира колко държи на женското приятелство

Edna.bg

Добруджа си върна футболист, който освободи през лятото

Gong.bg

Манчестър Юнайтед избра новия си мениджър след обрат в последния момент

Gong.bg

Росен Желязков прие и върна мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет

Nova.bg

Ледено студено начало на седмицата

Nova.bg