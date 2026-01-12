Пожар избухна зад кулисите на Златните глобуси 2026 (ВИДЕО)

8 странни факта за човешкото тяло, които никога не сте чували

Д окато звездите се качваха на сцената на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, бедствие се разигра само на крачки зад кулисите.

Според видеозапис, споделен от журналиста Крис Гарднър, в пресзалата е избухнал пожар.

Той обясни в X, че член на кетъринг екипа по невнимание е съборил запалено стерно – вид твърдо или полутвърдо гориво, което се използва за поддържане на пламък при затопляне на храна. По думите му килимът е бил в пламъци за кратък миг.

Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT — Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026

За щастие, огънят е бил „бързо потушен“ и изглежда никой не е пострадал.

Инцидентът се случва на фона на критики към церемонията по награждаването, която се провежда в хотел „Бевърли Хилтън“ в Лос Анджелис, Калифорния, заради обявяването на една от наградите по време на рекламна пауза.

При множеството отличия, които трябва да бъдат раздадени, и ограниченото време за церемонията, повечето наградни събития не разполагат с достатъчно ефир, за да представят всяка отделна категория на живо. Но когато „Златните глобуси“ обявиха победителя в категорията „Най-добър саундтрек“ за филм по време на рекламна пауза, зрителите останаха възмутени.

Клип на композитора на „Sinners“ Лудвиг Гьорансон, който приема наградата, беше споделен в X, където бързо се разпространи.

Horror moment fire breaks out backstage at the #GoldenGlobes https://t.co/yevLBTUaun pic.twitter.com/McdeptuiJe — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 12, 2026

„Златните глобуси току-що представиха наградата за най-добър саундтрак по време на рекламната пауза“, гласеше надписът.

„По време на рекламата?! Адски гадно“, отговори един потребител.

„Благодаря, че сподели! Исках да го видя. Жалко, че не го излъчиха“, написа друг.

„Имаха време водещата Ники Глейзър да изпее песен, награда за подкаст и стендъп изказване, но не и за оценка?“, попита трети.

„Не би трябвало да могат да правят това, просто са груби“, възрази друг зрител.

„Невероятно е да направиш това и след това да направиш прекалено дълъг скеч с песен“, гласи пета публикация. Шести добави: „Вместо това пее Ники Глейзър?“

Водещата Глейзър откри предаването с експлозивен монолог, по време на който се нахвърли върху Министерството на правосъдието на президента Доналд Тръмп, заявявайки, че те заслужават награда за „най-добър монтаж“ след публикуването на силно редактираните досиета на Епстийн.

След това тя насочи вниманието си към Леонардо ди Каприо, като се пошегува „евтино“ с афинитета на актьора към по-млади жени.