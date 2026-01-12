Любопитно

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на Златните глобуси

Водеща на 83-тата церемония на наградите "Златен глобус" беше комедийната актриса Ники Глейзър

12 януари 2026, 09:40
„Битка след битка" и „Хамнет" триумфираха на церемонията за наградите „Златен глобус", която се състоя в Бевърли хилс, предадоха осведомителните агенции.

„Битка след битка" на режисьора Пол Томас Андерсън взе статуетката в категорията за най-добър филм-комедия или мюзикъл, а "Хамнет" на Клои Чжао надделя сред номинираните за най-добър филм-драма.

Наградата „Златен глобус" за най-добър режисьор спечели Пол Томас Андерсън за филма „Битка след битка". Продукцията взе общо четири отличия от деветте номинации, които имаше.

В категорията за най-добър актьор във филм-драма отличието взе Вагнер Моура за ролята си в „Тайният агент" , а призът за най-добра актриса във филм-драма получи Джеси Бъкли за „Хамнет“.

Наградата за най-добър актьор във филм-комедия или мюзикъл спечели Тимъти Шаламе за „Върховният Марти“, а статуетката „Златен глобус" за най-добра актриса във филм-мюзикъл или комедия получи Роуз Бърн за If I Had Legs I’d Kick You.

В категорията за най-добра актриса в поддържаща роля отличието спечели Теяна Тейлър за „Битка след битка", а статуетката за най-добър актьор в поддържаща роля взе Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност".

Водеща на 83-тата церемония на наградите "Златен глобус" беше комедийната актриса Ники Глейзър. 

Източник: Теодора Славянова/БТА    
