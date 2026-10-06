Президентски избори

„Тренд“: Йотова води убедително, но ниската активност прави балотажа срещу Гюров неизбежен

Възложител на изследването е в. „24 часа“. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 г. чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1003 души на възраст 18+. Максимално допустимата стохастична грешка е ±3,1%

Надежда Неменски Надежда Неменски

6 октомври 2026, 09:17

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К андидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%, като очакваната избирателна активност сочи сигурен балотаж.

Това показва проучване за Изследователски център „Тренд“, съобщиха от центъра. На трето място се нареждат кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов - Петър Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на МЕЧ Радостин Василев - Красимир Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева от „Величие“ заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Иван Христанов - Стоянка Черкезова с 1,9%.

Източник: rctrend.bg

Възложител на изследването е в. „24 часа“. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 г. чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1003 души на възраст 18+. Максимално допустимата стохастична грешка е ±3,1%. 

За две трети от българите (66%) предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни.

От пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната 38% (малко над 2 милиона души) декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а 20% все още се колебаят дали да гласуват, показват данните от изследването.

Източник: rctrend.bg

От „Тренд“ отбелязват, че в последния месец не регистрират сериозна динамика в електоралната картина. „Прогресивна България“ остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ със съответно 7,6% и 6,5% от всички заявили, че биха гласували на следващи парламентарни избори.

ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а „Възраждане“ с 5,7%. Близо до ръба на парламентарната бариера са МЕЧ (3,8%) и БСП (3,6%), следват ги Величие с 2,7% и Сияние с 2,2%, допълват от изследователския център. 

Социологът от „Тренд“ Димитър Ганев прогнозира в предаването „Здравей, България“ по NOVA, че хората, които ще гласуват на евентуален втори тур на президентския вот, може да бъдат по-малко от 2 млн. души. По думите му, ако тенденцията от последното проучване на агенцията се запази, ще се стигне до балотаж на вота. 

Ганев припомни, че според Конституцията, за да бъде избран държавен глава на първи тур, кандидатът трябва да е получил повече от половината от действителните гласове, и то, при условие че в гласуването са участвали над 50% от избирателите по списък. Техният брой е около 6,6 млн., което означава, че до урните трябва да отидат приблизително 3,3 млн., за да бъде изпълнено изискването за активност.

„Обикновено декларативната активност в проучването е малко по-висока от реалната“, уточни Ганев.

По думите му на втори тур традиционно се наблюдава спад. Причината е, че част от гласоподавателите, чиито предпочитани кандидати не са достигнали до балотажа, се демотивират.

„Голяма част от хората, които симпатизират на определени партии и чиито кандидати не са стигнали до балотаж, са демотивирани да излязат да подадат гласа си, защото не виждат своя представител. Това се случва на всеки втори тур – не само на президентски, но и на местни избори“, обясни социологът.

Ганев смята, че разпределението на подкрепата в настоящата предизборна ситуация дава основание да се очаква балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

„Това, което ме кара да смятам, че балотажът между тях е сигурен, е, че разбивките показват, че симпатизантите на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ са силно мобилизирани“, посочи Ганев.

Той отбеляза, че поведението на този електорат през последните няколко години показва относително висока лоялност към формациите и кандидатите, които те са издигали.

В изследването са измерени и нагласите на избирателите, ако парламентарните избори се провеждат към момента. Общата структура на подкрепата остава относително сходна с тази от парламентарния вот на 19 април, но се наблюдават някои промени. „Има лека ерозия – с няколко процентни пункта, в подкрепата към „Прогресивна България“ за шестте месеца, в които те управляват“, посочи Ганев.

Той отбеляза и друга важна разлика при сравнението с предходните избори – ПП и ДБ вече се измерват като две отделни политически формации.

Изследването проведено по поръчка на вестник „24 часа“ сред 1003 пълнолетни граждани в периода 26 септември – 2 октомври чрез интервюта лице в лице.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Александър Тасев, Nova.bg    
Президентски избори Социологическо проучване Тренд Избирателна активност Балотаж Електорални нагласи Илияна Йотова Андрей Гюров Парламентарни избори Димитър Ганев
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