Президентски избори

По същия начин ли се гласува на балотаж

ЦИК отговаря на най-важните въпроси за вота за президент и вицепрезидент

26 октомври 2026, 07:27
Какво се случва, ако никой не бъде избран на 25 октомври?

Какво се случва, ако никой не бъде избран на 25 октомври?
Какво се случва, ако стигна до секцията малко преди 20:00 ч. и има опашка?

Какво се случва, ако стигна до секцията малко преди 20:00 ч. и има опашка?
Как да разбера дали съм заличен от избирателния списък?

Как да разбера дали съм заличен от избирателния списък?
Волгин след като гласува: Длъжни сме да бъдем категорични за бърз мир в Украйна

Волгин след като гласува: Длъжни сме да бъдем категорични за бърз мир в Украйна
От колко часа мога да гласувам?

От колко часа мога да гласувам?
С какви документи за самоличност гласувам в страната?

С какви документи за самоличност гласувам в страната?
С машина или с хартиена бюлетина се гласува?

С машина или с хартиена бюлетина се гласува?
На кой адрес гласувам?

На кой адрес гласувам?

По същия начин ли се гласува ако има нов избор – балотаж?

Отговор: Да, важат същите правила за гласуване и адресна регистрация. Ако сте подали заявление да гласувате по настоящ адрес за 25 октомври 2026г., не е необходимо да подавате ново заявление. Бюлетината ще е с двете кандидатски листи за президент и вицепрезидент, получили най-много гласове.

Право на глас на предстоящите избори за президент и вицепрезидент имат общо 6 590 000 български граждани, като 46 001 от тях ще отидат до урните за първи път, след навършване на пълнолетие. В страната машинно гласуване е осигурено в 9 373 секции, а общият брой на устройствата у нас е 11 622. За българите зад граница са разкрити 613 секции в чужбина, като в 242 от тях също ще се гласува с машини.

Изборният ден в неделя започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа, като при чакащи гласоподаватели пред секциите времето за гласуване може да бъде удължено най-късно до 21:00 часа. За хората със зрителни увреждания са предвидени специални тактилни шаблони, а гласуването с придружител е позволено само при здравословни проблеми, но не и поради неграмотност. В болници, социални домове, затвори и на плавателни съдове се разкриват специални секции при минимум 10 желаещи, като гражданите там, както и сънародниците ни в чужбина, могат да бъдат дописвани в списъците на място с личен документ и декларация.

Официалните резултати от вота и евентуалните имена на новата президентска двойка (или участниците на балотаж) трябва да бъдат обявени от ЦИК в 48-часов срок — до 27 октомври. Гражданите могат да проверяват секцията си по ЕГН и да проследят броенето на бюлетините чрез видеонаблюдение в приложението „Избори 360 градуса“.

Източник: ЦИК    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Първи данни от ЦИК при обработени 95.29% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?

Първи данни от ЦИК при обработени 95.29% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?

ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа

ЕС подава ръка на Сърбия след победата на Студентската листа

Как премина отчитането на вота

Как премина отчитането на вота

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето "се отваря"

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ЦИК очаква протоколите от 31 РИК, 78 жалби и сигнали след вота</p>

ЦИК очаква протоколите от 31 районни избирателни комисии, 78 жалби и сигнали след вота

България Преди 53 минути

25 машини за гласуване са дефектирали в страната и една в чужбина. Най-ниска е била избирателната активност в Кърджали, а най-висока - в 23-ти МИР в София

Видимо от космоса: Мощният "Ел Ниньо" промени цвета на Тихия океан

Видимо от космоса: Мощният "Ел Ниньо" промени цвета на Тихия океан

Любопитно Преди 1 час

Сателити на НАСА засякоха как екстремният Ел Ниньо е променил цвета на Тихия океан от зелено в тъмносиньо. Зад красивата картинка обаче се крие масов мор на фитопланктон и сериозна заплаха за морската екосистема

Александър Вучич

„Сеизмична промяна“: Как светът видя края на ерата „Вучич“

Свят Преди 8 часа

Признанието на Александър Вучич за поражението му на изборитe в Сърбия предизвика огромен международен отзвук

Спомен от последния чин: Каква ученичка е била Илияна Йотова

Спомен от последния чин: Каква ученичка е била Илияна Йотова

България Преди 8 часа

Двама бивши нейни учители пазят живи спомените за детето, което се отличавало със своя характер, любознателност

Зеленски потвърди - среща с Русия през ноември

Зеленски потвърди - среща с Русия през ноември

Свят Преди 8 часа

Зеленски: Ако става дума за териториалния въпрос, той трябва да бъде обсъждан на равнище лидери

Илияна Йотова

Йотова: Ние държим златна карта

България Преди 9 часа

Кирил Вълчев предизвика Георги Кандев: Да бъде мъж, каня го на дебат

<p>Студентската листа печели пълно мнозинство в Сърбия</p>

Избори в Сърбия: Вучич призна поражението си, Студентската листа печели пълно мнозинство

Свят Преди 9 часа

Исторически вот: Вучич съобщи за загуба на управляващата си партия, опозицията печели мнозинство при рекордните над 69% избирателна активност

Лидерите на „Демократична България“ дават изявление за медиите в централата на „Да, България“ в София. На снимката (от ляво надясно): съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов и председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев.

ДБ: Демократите бяха подценени, очакваме дебат между Гюров и Йотова

България Преди 9 часа

Вижте какво заявиха от коалицията

Радостин Василев

Радостин Василев: Голямата промяна предстои напролет

България Преди 9 часа

На въпрос кого ще подкрепят избирателите на МЕЧ на балотажа, Василев отговори: "Бих ги посъветвал да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не гласуват за Йотова. Т.е. или да си останат вкъщи или да гласуват за Гюров"

Андрей Гюров и Георги Кандев

Първи думи на Андрей Гюров: Каня г-жа Йотова на открит дебат

България Преди 9 часа

Кандидатът за президент покани Илияна Йотова на открит сблъсък на идеи и бе категоричен, че балотажът няма да се решава в партийните централи. Гюров обяви, че ще търси подкрепа единствено от гражданите

Предупреждение за туристите на Витоша: Мечка се появи край Симеоновския лифт

Предупреждение за туристите на Витоша: Мечка се появи край Симеоновския лифт

България Преди 9 часа

Животното е забелязано от планински спасител в района на хижа „Северина“. От ПСС-София призовават посетителите на планината да спазват важни правила за безопасност и да не изпадат в паника

Иван Демерджиев

Демерджиев за убийството на Бинев: Заловили сме правилния човек

България Преди 9 часа

„Убийството на Слави Бинев, колкото и да се правят опити да се спекулира с него, не е сред познатите убийства, които знаем през годините - килъри, които причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент", заяви вътрешният министър

Рекорден вот в Сърбия: Активността доближава нивата от падането на Милошевич

Рекорден вот в Сърбия: Активността доближава нивата от падането на Милошевич

Свят Преди 10 часа

Според CRTA към 19:00 ч. са гласували значително повече избиратели спрямо парламентарните избори през 2023 г., когато активността по същото време е била 55,5%

Хутите удариха Рияд

Хутите удариха Рияд

Свят Преди 10 часа

Според тях ударът срещу летището в саудитската столица е „постигнал целта си“

„Стреляй!“: Нападнаха с палки и пистолет изборен наблюдател в Сърбия

„Стреляй!“: Нападнаха с палки и пистолет изборен наблюдател в Сърбия

Свят Преди 10 часа

Адвокатът Предраг Йованович разказва пред N1, че трима души са нападнали него и негов колега в белградския квартал Звездара. Той е получил наранявания и му оказват медицинска помощ

Костадин Костадинов

Костадинов: Резултатът на балотажа ще зависи от нашите избиратели

България Преди 10 часа

"За да бъде дадена една подкрепа, тя трябва да бъде поискана, знаете че имаме свои виждания, с които не правим компромиси", категоричен беше Костадинов

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 октомври, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 26 октомври - 1 октомври

Edna.bg

При 95.29% преброени протоколи: ЦИК - с първи официални резултати от президентския вот

Nova.bg

Илияна Йотова: Илюзия е да мислим, че без гласуване можем да променим България

Nova.bg