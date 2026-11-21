Т рима мъже бяха арестувани и обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с рекет и изнудване на клиенти на фирми за бързи кредити. Специализираната операция под кодовото име „Терор“ беше проведена на 18 ноември в Перник под надзора на Окръжната прокуратура.

Повдигнаха обвинения на задържаните от престъпната група за лихварство и рекет

Задържаните са на 28, 29 и 31 години. Сред тях е и предполагаемият ръководител на групата, създадена с цел извършване на насилствени действия и принуда над длъжници. В хода на разследването са установени и останалите участници в схемата, сред които има и бивш полицейски служител.

Източник: ГДБОП

Според събраните до момента доказателства групата е действала от началото на годината. Участниците предварително се договорили да оказват системен психически тормоз и физическо насилие над длъжници, за да ги принуждават да плащат. Сред методите за сплашване били заплахи за убийство, отвличане с автомобил и саморазправа. Извършителите режели автомобилни гуми и чупели прозорци на жилища, като са разследвани и случаи на телесни повреди, самоуправство и повреждане на имущество.

Шестима от разбитата група за изнудване чрез заплахи и насилие, остават в ареста

Тримата обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за участие в престъпната схема. С постановление на наблюдаващия прокурор задържането им е удължено до 72 часа. Разпитани са свидетели, част от тях пред съдия.

При претърсвания на няколко офиса и жилища са иззети близо 30 000 евро, електронни устройства и документи, свързани с разследваната дейност.