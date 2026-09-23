Президентски избори

ЦИК изтегли номерата на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината

Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 00:00 ч. на 23 октомври

София-Никол Николова София-Никол Николова

23 септември 2026, 15:04
Централната избирателна комисия (ЦИК)
Централната избирателна комисия (ЦИК)   
Източник: БГНЕС

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви номерата, под които кандидатите за президент и техните кандидати за вицепрезидент ще бъдат представени в бюлетината за предстоящите избори.

  • Ето и номерата, определени чрез жребия:
  1. Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с №1  в бюлетината.
  2. Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 2 в бюлетината.
  3. Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 3 в бюлетината.
  4. Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 4 в бюлетината.
  5. Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 5 в бюлетината.
  6. Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 6 в бюлетината.
  7. Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 7 в бюлетината.
  8. Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 8 в бюлетината.
  9. Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 9 в бюлетината.
  10. Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 10 в бюлетината.
  11. Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 11 в бюлетината.
  12. Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 12 в бюлетината.
  13. Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 13 в бюлетината.
  14. Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 14 в бюлетината.
  15. Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 15 в бюлетината.
  16. Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 16 в бюлетината.
  17. Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 17 в бюлетината.
  18. Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 18 в бюлетината.
  19. Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 19 в бюлетината.
  20. Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 20 в бюлетината.
  21. Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 21 в бюлетината.
  22. Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 22 в бюлетината.
  23. Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 23 в бюлетината.
  24. Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 24 в бюлетината.
  25. Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 25 в бюлетината.
  26. Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 26 в бюлетината.
  27. Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с №27  в бюлетината.

Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 00:00 ч. на 23 октомври.

24 октомври е ден за размисъл, а на 25-и ще гласуваме за президент.

Ако има балотаж, той ще е на 1 ноември.

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Кадри: ЦИК изтегли номерата на кандидатите за президентските избори
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ЦИК изтегли номерата на кандидатите за президентските избори
ЦИК изтегли номерата на кандидатите за президентските избори
ЦИК изтегли номерата на кандидатите за президентските избори
ЦИК изтегли номерата на кандидатите за президентските избори
Редактор: София-Никол Николова
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