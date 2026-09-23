ЦИК изтегли номерата на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви номерата, под които кандидатите за президент и техните кандидати за вицепрезидент ще бъдат представени в бюлетината за предстоящите избори.

Ето и номерата, определени чрез жребия:

Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с №1 в бюлетината. Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 2 в бюлетината. Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 3 в бюлетината. Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 4 в бюлетината. Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 5 в бюлетината. Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 6 в бюлетината. Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 7 в бюлетината. Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 8 в бюлетината. Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 9 в бюлетината. Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 10 в бюлетината. Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 11 в бюлетината. Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 12 в бюлетината. Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 13 в бюлетината. Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 14 в бюлетината. Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 15 в бюлетината. Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 16 в бюлетината. Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 17 в бюлетината. Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 18 в бюлетината. Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 19 в бюлетината. Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 20 в бюлетината. Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 21 в бюлетината. Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 22 в бюлетината. Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 23 в бюлетината. Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 24 в бюлетината. Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 25 в бюлетината. Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с № 26 в бюлетината. Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент, ще се явят на изборите с №27 в бюлетината.

Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 00:00 ч. на 23 октомври.

24 октомври е ден за размисъл, а на 25-и ще гласуваме за президент.

Ако има балотаж, той ще е на 1 ноември.