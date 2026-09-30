Президентски избори

Близо 40 хил. българи в чужбина са подали заявления за гласуване на президентските избори

Най-много са от Турция, Великобритания и Германия

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 09:43
Близо 40 хил. българи в чужбина са подали заявления за гласуване на президентските избори
Източник: iStock Photos

39 193 са потвърдените заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Срокът за подаването им изтече в полунощ на 29 септември, показват данните на Централната избирателна комисия.

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Най-много са заявленията от Турция - 13 190. От Великобритания те са малко над 5800, от Германия - около 4200, от САЩ - около 2700. Следват Испания с около 2200 заявления, Нидерландия с около 1200 и Италия с около 1000.

До 2 октомври ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България трябва да изпратят до ЦИК мотивирани предложения за образуване на избирателни секции извън страната.

ЦИК извършва проверка на данните в заявленията, като при електронните заявления проверката се извършва автоматизирано при подаването им.

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3 октомври е крайният срок, в който Комисията трябва да определи държавите и местата, в които ще има секции за гласуване извън страната, както и броя на секциите във всяко място.

Електронните заявления се използват за образуване на секции извън страната при наличие на най-малко 40 заявления за конкретно място, както и за съставяне на избирателните списъци за гласуване извън страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: ЦИК    
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