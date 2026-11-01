Как започна изборният ден в София

Какво се случва, ако никой не бъде избран на 25 октомври?

По същия начин ли се гласува на балотаж

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

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С екциите в столицата отвориха врати в 7:00 ч. Към ранните часове на деня все още няма желаещи да гласуват.

В трите столични многомандатни избирателни района – 23-и, 24-и и 25-и МИР, право на глас имат над 1,2 млн. избиратели. Те могат да упражнят своя вот в близо 1600 секции.

България избира своя седми президент на балотаж

В 11-о училище в София текат последните приготовления за посрещането на първите избиратели. В 16-а секция на учебното заведение на първия тур са гласували 202 души от общо 752 избиратели по списък. Това представлява избирателна активност от около 27%, предаде NOVA.

Столицата посреща изборния ден с дъждовно време. Предстои да стане ясно дали валежите ще затруднят придвижването на избирателите до секциите и ще се отразят на избирателната активност.