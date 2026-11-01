Президентски избори

България избира своя седми президент на балотаж

Един срещу друг се изправят Андрей Гюров и Георги Кандев и Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 34 минути / 1 ноември 2026, 06:35
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Б ългарските граждани днес гласуват на втория тур на президентските избори, за да изберат своя седми държавен глава. Миналата неделя нито една от 27-те кандидатпрезидентски двойки не успя да събере необходимата подкрепа за победа на първи тур. На балотажа един срещу друг се изправят Андрей Гюров и Георги Кандев и Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

България избира своя седми президент

Близо 6,6 млн. избиратели имат право на глас. Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Ако пред секциите все още има негласували избиратели, гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 ч., съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В секциите извън страната гласуването също започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време, ако пред тях има чакащи избиратели.

По същия начин ли се гласува на балотаж

  • Как ще се гласува

В страната има 9373 секции с машинно гласуване. В 2249 от тях са осигурени по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание прие промени в Изборния кодекс, с които беше въведено изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели.

Адресите на избирателните секции в чужбина могат да бъдат проверени на сайта на ЦИК, както и чрез мобилното приложение за президентския вот „Избори 360°“.

Пълния списък с адресите на избирателните секции в чужбина, както и интерактивна карта с местоположението им, можете да намерите на сайта на Министерството на външните работи.

С други промени в Изборния кодекс, приети на 30 юли, парламентът премахна ограничението за разкриване на до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз.

ЦИК: 6,59 млн. души имат право да гласуват на президентските избори

  • Къде могат да гласуват хората с увреждания

Избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването могат да упражнят правото си на глас в специално определените за целта секции. Те обикновено се намират на първия етаж в сградите, в които са разположени секционните избирателни комисии (СИК).

  • Кога ще станат ясни резултатите

След обявяването на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., секционните избирателни комисии пристъпват към установяване на резултатите от гласуването. Те съставят протоколи, които предават на съответните районни избирателни комисии (РИК). Аналогична е процедурата и за секциите извън страната.

Според изборната хронограма ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от президентските избори в тридневен срок след вота.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Трифонов    
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