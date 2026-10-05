"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%

ЦИК обявява в събота имената на народните представители в 52-рото НС

ЦИК обяви окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

Старт на предизборната кампания: 27 двойки се борят за президент и вицепрезидент

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

ЦИК: Проверката на машините за изборите започна, бюлетината с кандидатите ще е готова тази седмица

„Тренд“: Йотова води убедително, но ниската активност прави балотажа срещу Гюров неизбежен

А ко президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9%, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,3%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 8,8%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 4,2%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,7%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,2%.

Сред останалите кандидати засега личат, със стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов. 2,3% биха избрали „Не подкрепям никого“.

Близо 40 хил. българи в чужбина са подали заявления за гласуване

Това показват данните от моментна картина на електоралните нагласи на "Мяра".

Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е от 35,4%.

Данните са от независимо изследване на „Мяра“, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.