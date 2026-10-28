Балотажът на 1 ноември: Как ще гласуваме и какво трябва да знаят избирателите

От колко часа мога да гласувам?

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Как да разбера дали съм заличен от избирателния списък?

Какво се случва, ако стигна до секцията малко преди 20:00 ч. и има опашка?

Какво се случва, ако никой не бъде избран на 25 октомври?

По същия начин ли се гласува на балотаж

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П редизборната кампания за балотажа на президентските избори вече е в ход. На 1 ноември кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев ще се изправят една срещу друга в битката за „Дондуков“ 2, след като на първия тур на 25 октомври никоя от двойките не получи над 50% от гласовете. Избирателната активност тогава достигна 22,98%.

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

„Предизборната кампания за новия избор вече започна и ще продължи до 30 октомври до 24:00 часа, а в събота, 31 октомври, е ден за размисъл“, припомни говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова.

ЦИК подготвя бюлетините и машините за балотажа

Централната избирателна комисия вече организира подготовката за втория тур. Утвърдени са техническите характеристики на хартиените бюлетини, а бюлетините за гласуване извън страната са изпратени към съответните райони. Дадени са и указания за машинното гласуване, като тече инсталирането на софтуера за балотажа.

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„Вече са утвърдени техническите характеристики на хартиените бюлетини за 1 ноември. Тези за извън страната във вчерашния ден бяха натоварени на дипломатическо карго и пътуват към съответните райони. По отношение на машините за чужбина – също. Дадени са указания във връзка с електронната бюлетина за гласуване, която е на специализираните устройства, и в момента тече инсталацията на софтуера за балотажа“, съобщи Балова-Цветкова.

Бюлетината за машинно гласуване ще бъде на една страница. Номерата на двете кандидатпрезидентски двойки се запазват – 4 и 25. В бюлетината ще има и опция „Не подкрепям никого“.

Флаш паметите от машините ще бъдат архивирани, за да могат устройствата да бъдат използвани отново на 1 ноември.

По същия начин ли се гласува на балотаж

Как ще гласуваме на 1 ноември

Организацията на балотажа ще бъде по същите правила, като ще се използват същите избирателни секции и машини.

Избирателите могат да гласуват по настоящ адрес, ако са подали заявление за това в установения от закона срок – до 10 октомври.

„Няма нов срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Същото се отнася и за гласуване с подвижна избирателна секция, както и за гласуването извън страната“, каза говорителят на ЦИК.

Това означава, че за балотажа не се открива нова възможност за подаване на заявления по тези процедури.

Промени в процентите с паралелното преброяване

ЦИК е получила 98 жалби и сигнала на първия тур

От ЦИК отчитат, че първият тур на президентските избори е преминал спокойно и бързо.

В изборния ден в комисията са постъпили общо 98 жалби и сигнала. Две от тях са били за нарушения на избирателните права, а останалите са били основно за предизборна агитация и огласяване на социологически проучвания преди края на изборния ден.