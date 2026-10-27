Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

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Костадин Костадинов заяви, че „Възраждане“ е увеличила подкрепата си с 53 000 гласа спрямо предишни избори.

Той обвини ГЕРБ и ДПС в подкрепа за Андрей Гюров с общо над 85 000 гласа, но не представи това като официално установен факт.

Костадинов обяви, че част от избирателите му ще подкрепят Илияна Йотова, други ще гласуват с „Не подкрепям никого“ или няма да гласуват. Той определи парламентарната република в сегашния ѝ вид като „фалирала“.

Костадинов: Резултатът на балотажа ще зависи от нашите избиратели

Изключително голям успех на тези избори - тази равносметка по повод първия тур на президентския вот направи за себе си лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов на пресконференция пред медиите.

По думите му те са утроили подкрепата си в процентно отношение спрямо предишните президентски и парламентарни избори. "В абсолютни стойности подкрепата за "Възраждане" се е увеличила с 53 000 гласа, което е близо 50% повече. В 10 общини в България сме втора политическа сила, имаме и стотина села, където сме първа политическа сила. За този резултат най-голяма заслуга имат симпатизантите ни, които искат благоденствие за страната", похвали се Костадинов, цитиран от DarikNews.bg .

Той коментира и останалите кандидати на президентските избори, като акцентира върху Андрей Гюров.

"Господин Гюров отиде доста неочаквано на балотажа и за нас беше интересно да направим анализ на неговия резултат. Имало е подкрепа от страна на ГЕРБ и контролиран вот. Установихме интересни разминавания. Ако Гюров има средно около 15-20 или 30 гласа, в четвърта или пета секция изведнъж скача на 60-70 и дори 80 гласа, там има налят вот", допълни лидерът на "Възраждане".

По негови преценки подкрепата на ГЕРБ за ПП-ДБ и за Андрей Гюров на първи тур се равнява на между 70 и 120 000 гласа. Същата подкрепа по думите му се забелязва и от ДПС - между 15 и 20 000 гласа. "Подкрепата за Гюров на тези избори не се е увеличала. Реално тази подкрепа, която са получили, е от ГЕРБ и ДПС", заключи Костадин Костадинов и допълни: "Категорично не подкрепяме г-н Гюров. Категорично се обявяваме против г-н Гюров".

По отношение на другия кандидат за президент - Илияна Йотова, Костадинов съобщи, че една част от избирателите на "Възраждане" няма да отидат да гласуват, втора част ще гласува с "Не подкрепям никого", а друга част от тях ще подкрепят Йотова.

По думите му основният губещ на тези избори е българският народ и демокрация. "Народът към настоящия момент не вижда в политическата система на страната изразител на своите ценности и виждания, затова имаше и откровен бойкот. Нужна е нова политическа система. Парламентарната република в настоящия си вид на практика фалира”, каза още лидерът на „Възраждане”.

Според Костадинов нашата държавност се разлага пред очите ни. Той не вижда и никаква разлика между политическите действия на Румен Радев, Илияна Йотова и Андрей Гюров. По думите му стратегията на "Прогресивна България" катастрофира, тъй като 6 месеца не са успели да предприемат действия за възпиране на войната в посока мир.

Костадинов определи думите на премиера Румен Радев, че на балотажа трябва да се избира между мира и войната като обидни спрямо интелекта на българските граждани.

"Външната политика няма да нахрани българския народ", каза още той.