Президентски избори

12 800 машини минават пълна проверка преди президентските избори

ЦИК предстои да подпише договор със „Сиела Норма“, около 3000 специалисти ще обслужват машинния вот

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 24 септември 2026, 14:14
12 800 машини минават пълна проверка преди президентските избори
Източник: БТА

Централната избирателна комисия (ЦИК) приключи процедурата за избор на изпълнител за техническото и логистичното обезпечаване на машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври. Предстои сключването на договор с единствената фирма, участвала в обществената поръчка, „Сиела Норма“, съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

Предвидена е цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване.

„Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо“, заяви Балова-Цветкова.

По думите ѝ ще бъдат тествани подробно машините, основните им компоненти и периферните устройства. Целта е техническите неизправности да бъдат установени и отстранени преди изборния ден.

Говорителят на ЦИК уточни, че подобна цялостна профилактика на устройствата не е извършвана от закупуването им през 2021 г.

Подготвя се и софтуерът

Обществената поръчка включва и цялостната софтуерна подготовка на машините за предстоящия вот.

Тя предвижда подпомагане на удостоверяването на приложния софтуер, адаптиране и параметризиране на системите, създаване на електронните бюлетини и осигуряване на възможност за отпечатване на финален протокол с резултатите от машинното гласуване.

След удостоверяването на софтуера по установения ред и приключването на техническата и софтуерната подготовка машините ще бъдат окомплектовани и транспортирани до избирателните секции.

„Фирмата изпълнител има ангажимента да организира и транспорта на всички машини за гласуване до избирателните секции и обратно до склада след приключване на изборния ден“, каза говорителят на ЦИК.

Около 3000 специалисти ще обслужват машинния вот

За техническото обезпечаване на машинното гласуване ще бъдат ангажирани около 3000 технически специалисти в страната и извън нея.

Ще работи и специализиран център за поддръжка. Той ще оказва съдействие при възникнали технически проблеми и ще консултира техниците и членовете на секционните избирателни комисии.

„Фирмата, изпълнител на обществената поръчка, ще трябва да осигури комплексната техническа, софтуерна и логистична подготовка, необходима за машинното гласуване - от проверката и ремонта на устройствата до тяхното транспортиране, инсталиране и техническо обслужване по време на целия изборен процес“, подчерта Балова-Цветкова.

Колко ще струва подготовката

Говорителят на ЦИК съобщи и разбивката на средствата по обществената поръчка с „Сиела Норма“.

За техническата профилактика са предвидени около 9,393 млн. евро, за транспортирането на машините и обезпечаването им в изборния ден - около 1,2 млн. евро, а за ремонта на устройствата - около 1,8 млн. евро.

Къде ще се гласува с машина

След промените в Изборния кодекс машинно гласуване ще има във всички секции с над 300 избиратели.

С хартиена бюлетина ще се гласува в секциите с под 300 избиратели, в подвижните секции, в лечебни заведения, домове за възрастни хора, на плавателни съдове под български флаг и в други институции, предоставящи социални услуги.

В секциите извън страната също ще има машинно гласуване там, където са подадени повече от 300 заявления.

Адресите и номерата на секциите, в които ще се гласува с машина, ще бъдат публикувани от ЦИК и районните избирателни комисии.

Софтуерът ще бъде удостоверен след 15 октомври

Балова-Цветкова съобщи, че удостоверяването на софтуера за машинното гласуване се очаква да бъде извършено след 15 октомври.

В публичната процедура могат да участват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите, неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, както и представители на БАН.

На участниците ще бъде предоставен достъп до изходния код на софтуера.

29 септември е срокът за заявленията за гласуване в чужбина

ЦИК напомни на българските граждани извън страната, че 29 септември е крайният срок за подаване на заявления онлайн за гласуване извън страната.

„Това ще улесни процеса за гласуване в изборния ден, тъй като те ще бъдат предварително включени в избирателните списъци и няма да се налага изчакване, попълване на декларации и дописване в списъците“, каза Балова-Цветкова.

По думите ѝ броят на подадените заявления ще бъде един от факторите при организацията на машинното гласуване в чужбина.

„Там, където имаме по-голям брой избиратели, подали заявления, дори може да се помисли за две машини, за да върви по-бързо самото гласуване“, посочи тя.

На 3 октомври ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще бъдат образувани секции извън страната.

Кампанията започва на 25 септември

Предизборната кампания за президентските избори започва на 25 септември в 00:00 часа и ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври.

Днес изтича срокът за предложения от кметовете на общините за съставите на секционните избирателни комисии там, където е постигнато съгласие.

ЦИК вече е изпратила за обнародване в „Държавен вестник“ регистрираните кандидатски листи. В изборите на 25 октомври участват 27 кандидат-президентски двойки.

До 27 септември ГРАО, МВР и „Информационно обслужване“ трябва да извършат проверки на кандидатите за съответствие с изискванията на Конституцията.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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