ЦИК тегли номерата на кандидатите за президентските избори

Как започна изборният ден в страната

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ЦИК обяви окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) ще проведе днес жребия за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Вотът е насрочен за 25 октомври 2026 г.

Жребият ще започне в 15:00 ч., съобщиха от ЦИК.

Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР).

Жребият ще бъде публичен

Тегленето ще бъде публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент.

Право да присъстват имат и представители на средствата за масово осведомяване.

28 кандидатски двойки са подали документи

По данни на БТА в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.