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„Ела с мен в Белия дом“: Четец по устните разкри какво каза Тръмп на Мамдани след срещата им в имението Грейси

Четец по устните разкри неочаквано предложение на Доналд Тръмп към кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани. Двамата разговаряха за жилищни проекти и имиграция, а президентът отправи специална покана за Белия дом след срещата им в имението Грейси

Стела Христова Стела Христова

23 септември 2026, 15:06
„Ела с мен в Белия дом“: Четец по устните разкри какво каза Тръмп на Мамдани след срещата им в имението Грейси
Президентът Тръмп се срещkа с кмета Зохран Мамдани в имението Грейси в Ню Йорк на 21 септември   
Източник: Getty

П резидентът Доналд Тръмп е отправил покана към кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани да го посети в Белия дом, за да „види как работи“. Това се е случило непосредствено след срещата им в имението Грейси в понеделник, разкрива експерт по четене по устните, пише New York Times.

„Това, което ще кажа, е, че ще се погрижим за вас, но както вече казах, справяте се чудесно“, е заявил Тръмп според експерта Джереми Фрийман пред The Post.

„Аз ще се грижа за теб, ти ще се грижиш за нюйоркчани“, е допълнил президентът. „И двамата можем да постигнем резултати. Искам да те подкрепя, а ти да ми помогнеш. Ела с мен в Белия дом, за да видиш как работя.“, казал още Тръмп.

90-минутното съпоставяне на позициите е било фокусирано върху темите за имиграцията и мащабния жилищен проект в Куинс, за който Мамдани търси федерално финансиране. По време на разговора Тръмп е споделил и лични спомени, свързани с имението Грейси.

Това бе първото президентско посещение в официалната резиденция на кмета на Ню Йорк от 1981 г. насам, когато Роналд Рейгън гостува на Ед Кох, за да подкрепи федералните инвестиции в местната пътна инфраструктура.

Проектът за достъпни жилища Sunnyside Yards бе възроден от Мамдани по-рано тази година, след като престоя замразен в продължение на десетилетия. За неговото реализиране обаче е необходимо сериозно вливане на средства от федералния бюджет.

„Оценяваме ангажираността на президента към града“, заяви Мамдани пред журналисти по време на брифинга след срещата. „Днес той сподели спомените си от предишни гостувания в имението Грейси и на самата поляна тук. Оценяваме конструктивния диалог за това как можем да работим съвместно, за да намалим разходите за живот на гражданите на Ню Йорк.“, каза още кметът.

Социалистическият кмет и консервативният президент от Републиканската партия изградиха необичайно близки отношения след първата си среща в Белия дом през февруари. Тогава Тръмп заяви пред медиите: „Мисля, че той е свестен човек.“

По-късно Мамдани определи тогавашните си разговори в Овалния кабинет като „изключително продуктивни“.

„Очаквам с нетърпение да изградим още повече жилища в Ню Йорк“, написа кметът в социалната мрежа X след февруарската среща. Към публикацията той приложи колаж, на който Тръмп държи две копия на вестник „New York Daily News“. Единият екземпляр показва автентичното заглавие от 1975 г. „Форд към Ню Йорк: Умирайте“, а другият е преработена версия със текст: „Тръмп към Ню Йорк: Да строим“.

Този топъл тон контрастира рязко с първоначалните размени на реплики между двамата, когато Мамдани публично нарече Тръмп „фашист“ и „деспот“, а президентът определяше кмета като „комунист“.

Въпреки това, след разговорите с представителите на Голямата ябълка в понеделник, Тръмп отново отправи позитивни думи към Мамдани.

„Виждал съм много различни кметове на този град. Някои бяха страхотни, други не чак толкова“, каза той на Мамдани пред репортерите. „Надявам се, че ти ще бъдеш от страхотните. От това, което виждам до момента, започваш наистина добре.“, допълни Тръмп.

Визитата на Тръмп в имението Грейси се състоя в рамките на неговия график около речта му пред General Assembly на Организацията на обединените нации (ООН).

От Белия дом към момента запазват мълчание и не са отговорили на запитванията за официален коментар.

Редактор: Стела Христова
Доналд Тръмп Зохран Мамдани Ню Йорк Белия дом Имението Грейси Сътрудничество Жилищен проект Федерално финансиране Политика САЩ
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