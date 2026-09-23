Премиерът Радев обясни за посланика в ОАЕ

Д нес премиерът Румен Радев обясни защо, когато беше президент, е назначил посланика в Обединените арабски емирства, който сега беше отзован, понеже, по данни на МВР, фирма на баща му е плащала за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
По думите на Радев предишният посланик в ОАЕ е бил с изтекъл мандат, а консулът е успял да организира успешен бизнес форум, на който български компании са сключили договори за милиони евро.
Радев поиска спешно отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Първоначално за организирането на бизнес форум в страната е трябвало да бъде проведена среща между Радев и президента на ОАЕ, след която, при изграждане на необходимото доверие, да се пристъпи към подготовката на форума.
Премиерът посочи, че е поискал информация кои български дипломатически представители работят в ОАЕ. Той е извикал консула и го е попитал дали може да организира бизнес форум, след като посланикът е заявил, че това не е възможно.
„Консулът организира наистина много голям бизнес форум, успешен, български фирми сключиха договори за милиони евро“, заяви Радев.
След това с негов подпис, като президент, консулът е бил назначен за посланик.
Посланикът на България в ОАЕ се срещна в МВнР със зам.-министъра
Премиерът коментира и развитието на Сухопътните войски. Радев заяви, че за последните две години е постигнат значителен напредък и изрази удовлетворение от демонстрираните способности и бойни умения по време на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“.
Той подчерта необходимостта от развитие на цялостната система за наблюдение, разузнаване, комуникация, управление, целеоказване и поразяване.
За 2026 г. разходите за отбрана са 2,13% от БВП, като според Радев амбицията е през 2027 г., въпреки трудната бюджетна ситуация, средствата за армията да бъдат увеличени.