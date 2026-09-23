Любопитно

Кейт Мидълтън претърпя гаф с роклята на червения килим, ето как реагира принцесата

Принцесата на Уелс претърпя лек инцидент с роклята си на премиерата на новия филм с Том Круз в Лондон, след като човек от екипа ѝ я настъпи. Но Кейт Мидълтън запази пълно хладнокръвие, показвайки изключителна грация и самообладание

Стела Христова Стела Христова

23 септември 2026, 15:49
Кейт Мидълтън претърпя гаф с роклята на червения килим, ето как реагира принцесата
Източник: Getty

П ринцесата на Уелс се появи сензационно във вторник вечерта, носейки дълга до земята лилава рокля за премиерата на филма „Digger“ в Лондон. Тоалетът ѝ от Джени Пакъм беше безупречен, допълнен от кралски бижута, но в един загатнат и едва забележим момент роклята на принцеса Кейт случайно беше настъпена, пише HELLO!

Кралската особа усети опъването на материята и се обърна, но през цялото време запази усмивката си и сякаш каза „Няма нищо“ на човека, допуснал грешката.

Кейт се справи с гафа с пълна грация и той по никакъв начин не развали вечерта ѝ. Принцесата изглеждаше така, сякаш се наслаждава на прекрасна среща със съпруга си, който блестеше в елегантно кадифено сако.

Малко след инцидента тя беше заснета да се усмихва и да разговаря с две деца до принц Уилям, преди да влязат в залата. Малчуганите подариха на двойката цветя и официална програма, като изпълниха перфектен реверанс пред кралското семейство.

През цялата вечер Кейт сама наместваше обемния шлейф на тоалета си и го поддържаше с ръка, докато се изкачваше по стълбите. В друг момент Том Круз беше наблизо и кавалерски хвана ръката ѝ, за да ѝ помогне да слезе грациозно.

Embed from Getty Images

Холивудският актьор изглеждаше истински развълнуван от присъствието на кралските особи, а видеоклиповете, на които той сияе, докато гледа принцесата, бързо се превърнаха в хит в социалните мрежи. Преди пристигането им, докато раздаваше автографи на червения килим, Том Сподели пред журналисти: „Обичам ги. Те са прекрасни хора и изпитвам огромно уважение към тях.“

Изглежда, че тримата отново намериха общ език, както при последната им съвместна поява на червения килим през май 2022 г. на премиерата на „Топ Гън: Маверик“ на площад „Лестър“ в Лондон.

Embed from Getty Images

  • Бижутата от кралския трезор

За специалната вечер екипът на Кейт заложи на ценни експонати от кралската колекция – огърлицата „Аметист Сотуар“ на Кралицата майка, която принцесата носеше с гордост. Това е вековно бижу от перлена нишка, украсено с висулка от аметист и диамантено сърце в центъра, подарено първоначално на Елизабет Боуз-Лайън през 1923 г. Кралица Камила също бе заснета с това колие през 2012 г. на премиерата на филма за Джеймс Бонд „Скайфол“. Визията на принцесата бе допълнена от обеците с перли Collingwood, носени някога от принцеса Даяна – фин поклон към покойната ѝ свекърва.

Принцеса Кейт зашемети с кралска визия в Лондон
15 снимки
принцеса Кейт
принцеса Кейт
принцеса Кейт
принцеса Кейт
Редактор: Стела Христова
Кейт Мидълтън Принцеса на Уелс Кралско семейство Том Круз Червен килим Джени Пакъм Моден гаф
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Двама загинаха, а жена беше спасена с хеликоптер след катастрофа край Котел

Двама загинаха, а жена беше спасена с хеликоптер след катастрофа край Котел

Незабавна евакуация, задействаха BG-Alert в Песнопой

Незабавна евакуация, задействаха BG-Alert в Песнопой

Рубио: Русия и Украйна проявиха интерес към частично примирие

Рубио: Русия и Украйна проявиха интерес към частично примирие

Нови правила за бизнеса, облагат ваучерите за храна

Нови правила за бизнеса, облагат ваучерите за храна

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 10 часа
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 9 часа
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 9 часа
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румъния премахва таксите за Дунав мост

Румъния премахва таксите за Дунав мост

Свят Преди 44 минути

Целта е да се облекчи трафикът

Българин беше хванат с 3 кг кокаин и 11 кг канабис в Румъния

Българин беше хванат с 3 кг кокаин и 11 кг канабис в Румъния

Свят Преди 1 час

По-късно днес българският гражданин ще се яви пред Букурещкия съд

Четири обвинения за убийството на Павел Христов

Четири обвинения за убийството на Павел Христов

България Преди 2 часа

Делото е докладвано днес на наблюдаващия прокурор

Засякоха руски военен хеликоптер над Полша

Засякоха руски военен хеликоптер над Полша

Свят Преди 2 часа

Полша е в повишена готовност

Премиерът Радев обясни за посланика в ОАЕ

Премиерът Радев обясни за посланика в ОАЕ

България Преди 3 часа

Премиерът обеща и средства за армията

Президентът Тръмп се срещkа с кмета Зохран Мамдани в имението Грейси в Ню Йорк на 21 септември

„Ела с мен в Белия дом“: Четец по устните разкри какво каза Тръмп на Мамдани след срещата им в имението Грейси

Свят Преди 4 часа

Четец по устните разкри неочаквано предложение на Доналд Тръмп към кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани. Двамата разговаряха за жилищни проекти и имиграция, а президентът отправи специална покана за Белия дом след срещата им в имението Грейси

Централната избирателна комисия (ЦИК)

ЦИК изтегли номерата на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината

Президентски избори Преди 4 часа

Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 00:00 ч. на 23 октомври

Дават на над половин милион българи помощи заради скъпите горива

Дават на над половин милион българи помощи заради скъпите горива

България Преди 4 часа

МЗ и МВР получават допълнителни средства

Мъж катастрофира, след което открадна такси в София

Мъж катастрофира, след което открадна такси в София

България Преди 4 часа

По случая се води досъдебно производство

КФН с нови правомощия: Какво се променя при недостиг на средства в гаранционните фондове

КФН с нови правомощия: Какво се променя при недостиг на средства в гаранционните фондове

България Преди 4 часа

Законопроектът беше подкрепен от 135 депутати. Осем гласуваха „против“, а 19 се въздържаха

Делян Пеевски отрече връзки с фирми за мантинели, поиска бърза проверка от НАП

Делян Пеевски отрече връзки с фирми за мантинели, поиска бърза проверка от НАП

България Преди 4 часа

Той определи разпространяваната информация като „лъжи“

<p>Посланикът на България в ОАЕ&nbsp;се срещна в МВнР със зам.-министъра</p>

Посланикът на България в ОАЕ Иван Йорданов се срещна в МВнР със зам.-министъра

България Преди 5 часа

Разговорът е проведена по указание на външния министър Велислава Петрова

Моден триумф: Дженифър Лопес зашемети Милано с визия на принцеса

Моден триумф: Дженифър Лопес зашемети Милано с визия на принцеса

Любопитно Преди 5 часа

56-годишната звезда зашемети Седмицата на модата в Милано с обемна черна рокля, дълги ръкавици и масивно колие. Появата ѝ затвърди философията, че правилният тоалет може да превърне всяка жена в кралска особа за една нощ

Си Цзинпин на държавно посещение в САЩ, Тръмп го посреща лично

Си Цзинпин на държавно посещение в САЩ, Тръмп го посреща лично

Свят Преди 5 часа

Китайският президент ще се срещне с американския си колега на фона на напрежението около търговията, Тайван, Иран и изкуствения интелект

<p>Спор за свлачището във Варна: ВиК и архитектите с различни версии</p>

Спор за свлачището във варненския квартал „Аспарухово“: ВиК и архитектите с различни версии

България Преди 5 часа

ВиК-Варна твърди, че строежът до свлачището е незаконен, а от Камарата на архитектите посочват водопроводна авария като причина за свличането

Учените предупреждават: „Супер Ел Ниньо“ счупи рекорд, чака ни най-тежкият сезон от 1000 години

Учените предупреждават: „Супер Ел Ниньо“ счупи рекорд, чака ни най-тежкият сезон от 1000 години

Свят Преди 6 часа

Температурата на водата в Тихоокеанския регион вече достигна рекордните 3,07°C над нормата, месеци преди пика на климатичния феномен. Експерти прогнозират катастрофални суши, пожари и икономически щети за стотици милиарди долари в световен мащаб

Всичко от днес

От мрежата

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Сезонът на топене на леда в Арктика се е увеличил драстично

sinoptik.bg
1

Дъжд в последните дни на седмицата

sinoptik.bg

Есенни нокти 2026: От дълбоко синьо до естествено сиво – кои са цветовете, в които си струва да инвестираме?

Edna.bg

Тейлър Суифт и завръщането на любимия топ за срещи - моден код в новия сингъл "Patient Zero"

Edna.bg

Нови правила за млечните продукти, готвят промени в наредбата

Nova.bg

Вижте номерата в бюлетината на кандидатите за президент (СПИСЪК)

Nova.bg