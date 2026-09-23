Кейт Мидълтън претърпя гаф с роклята на червения килим, ето как реагира принцесата

П ринцесата на Уелс се появи сензационно във вторник вечерта, носейки дълга до земята лилава рокля за премиерата на филма „Digger“ в Лондон. Тоалетът ѝ от Джени Пакъм беше безупречен, допълнен от кралски бижута, но в един загатнат и едва забележим момент роклята на принцеса Кейт случайно беше настъпена, пише HELLO!

Кралската особа усети опъването на материята и се обърна, но през цялото време запази усмивката си и сякаш каза „Няма нищо“ на човека, допуснал грешката.

Kate middleton was stepped on her dress and gave the employee a fulminant look to quickly smile at the cameras. The title Princess of Wales and future queen is huge for this evil harp. pic.twitter.com/Icy75eZsby — Sara Eli (@SaraEli256) September 22, 2026

Кейт се справи с гафа с пълна грация и той по никакъв начин не развали вечерта ѝ. Принцесата изглеждаше така, сякаш се наслаждава на прекрасна среща със съпруга си, който блестеше в елегантно кадифено сако.

Малко след инцидента тя беше заснета да се усмихва и да разговаря с две деца до принц Уилям, преди да влязат в залата. Малчуганите подариха на двойката цветя и официална програма, като изпълниха перфектен реверанс пред кралското семейство.

През цялата вечер Кейт сама наместваше обемния шлейф на тоалета си и го поддържаше с ръка, докато се изкачваше по стълбите. В друг момент Том Круз беше наблизо и кавалерски хвана ръката ѝ, за да ѝ помогне да слезе грациозно.

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Холивудският актьор изглеждаше истински развълнуван от присъствието на кралските особи, а видеоклиповете, на които той сияе, докато гледа принцесата, бързо се превърнаха в хит в социалните мрежи. Преди пристигането им, докато раздаваше автографи на червения килим, Том Сподели пред журналисти: „Обичам ги. Те са прекрасни хора и изпитвам огромно уважение към тях.“

Изглежда, че тримата отново намериха общ език, както при последната им съвместна поява на червения килим през май 2022 г. на премиерата на „Топ Гън: Маверик“ на площад „Лестър“ в Лондон.

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Бижутата от кралския трезор

За специалната вечер екипът на Кейт заложи на ценни експонати от кралската колекция – огърлицата „Аметист Сотуар“ на Кралицата майка, която принцесата носеше с гордост. Това е вековно бижу от перлена нишка, украсено с висулка от аметист и диамантено сърце в центъра, подарено първоначално на Елизабет Боуз-Лайън през 1923 г. Кралица Камила също бе заснета с това колие през 2012 г. на премиерата на филма за Джеймс Бонд „Скайфол“. Визията на принцесата бе допълнена от обеците с перли Collingwood, носени някога от принцеса Даяна – фин поклон към покойната ѝ свекърва.