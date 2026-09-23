Мъж катастрофира, след което открадна такси в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж за кражба на таксиметров автомобил.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21.09.2026 г. около 22,30 часа в ж.к. „Люлин“, обвиняемият противозаконно отнел лек автомобил марка „Тойота“, собственост на таксиметрова компания.

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Преди това той предизвикал катастрофа с личния си автомобил, напуснал мястото на произшествието и се качил на таксито.

Таксиметровият шофьор спрял за малко пред търговски център в ж.к. „Люлин“, когато обвиняемият отнел автомобила.

По случая се води досъдебно производство.

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С постановление на прокурор Г.А. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.