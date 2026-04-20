Вотът в столицата: Над 60% избирателна активност, забавяне заради бюлетините и изрезките

Д о сутринта продължи обработването на изборните книжа в зала „Арена 8888” в София. Там след края на изборния ден снощи пристигнаха секциите, обслужвали 25-а и 23-а районна избирателна комисия.

Членовете на секционните комисии коментираха, че проблеми с машините е имало, но след кратка диагностика от страна на дежурните техници проблемите са били отстранявани.

Източник: БГНЕС

По информация нa NOVA малко преди 8.00 часа приемането на протоколи е приключило, след като започна малко след 21:30 часа.

Забавяне сред броящите е имало заради изискването бюлетините и изрезките от машините да бъдат слагани в отделни чували, както и заради това, че е имало гласували с несъществуващи преференции. Въпреки някои пречки повечето секционни комисии приключиха с обработката на изборните книжа за по-малко от час.

„Моите очаквания бяха секционните избирателни комисии да се справят по-добре. За съжаление отново има много сгрешени протоколи. Надяваме се поне да са преброили правилно изборния резултат”, заяви Полина Витанова, председател на 23 РИК и на ОИК.

„Имаше много нови членове - изцяло нови комисии с хора, които не са участвали досега. Така че предполагам, че на това се дължи. Работиха и в намален състав, а имаше и огромна избирателна активност в нашия район - над 60%”, обясни още тя.

„Грешките са при неправилно разпределени преференции, което те изключително много бъркат на всеки вид избори”, заяви Витанова.