ЦИК обяви окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) обяви на днешното си заседание разпределението на мандатите на политическите сили в 52-рия парламент. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати. Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.
Разпределението в 52-ото Народно събрание:
- „Прогресивна България“ – 131 депутати
- ГЕРБ-СДС - 39
- „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 37
- „Движение за права и свободи“ (ДПС) - 21
- „Възраждане“ – 12
Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.
До утре, 24 април, кандидатите, избрани в два многомандатни изборни района, трябва да заявят в коя листа желаят да останат.
Президентът Илияна Йотова каза по-рано тази седмица, че в сряда или четвъртък следващата седмица е твърде възможно да бъде свикано първото заседание на 52-рото Народно събрание.