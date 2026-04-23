ЦИК обяви окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

ЦИК обявява в събота имената на народните представители в 52-рото НС

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) обяви на днешното си заседание разпределението на мандатите на политическите сили в 52-рия парламент. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати. Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Разпределението в 52-ото Народно събрание:

„Прогресивна България“ – 131 депутати

ГЕРБ-СДС - 39

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 37

„Движение за права и свободи“ (ДПС) - 21

„Възраждане“ – 12

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.

До утре, 24 април, кандидатите, избрани в два многомандатни изборни района, трябва да заявят в коя листа желаят да останат.

Президентът Илияна Йотова каза по-рано тази седмица, че в сряда или четвъртък следващата седмица е твърде възможно да бъде свикано първото заседание на 52-рото Народно събрание.