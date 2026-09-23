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Съветът на жените в бизнеса в България дава старт на петото издание на годишните си награди

Нова категория поставя във фокус ролята на медиите за формирането на обществените нагласи и насърчаването на реална промяна

23 септември 2026, 17:05
Съветът на жените в бизнеса в България дава старт на петото издание на годишните си награди
Съветът на жените в бизнеса   
Източник: NOVA

З а пета поредна година Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), дава старт на своите Годишни награди, които отличават значими инициативи и добри практики в областта на многообразието, равнопоставеността и приобщаването.

До 16 октомври компании, неправителствени организации, институции, медии, журналисти и създатели на съдържание могат да кандидатстват със свои инициативи в четири категории. Участието в конкурса е напълно безплатно.

„С петото си издание наградите продължават мисията си да дават видимост на работещите решения и хората зад тях. Вярваме, че добрите примери имат силата да преодоляват бариери и стереотипи и да насърчават създаването на по-равнопоставена и приобщаваща среда“, сподели Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и председател на УС на СЖББ.

НОВА КАТЕГОРИЯ ПОСТАВЯ ВЪВ ФОКУС СИЛАТА НА МЕДИИТЕ ДА ПРОМЕНЯТ НАГЛАСИ

За първи път тази година СЖББ въвежда категорията „Медийна кампания или журналистическа инициатива в подкрепа на многообразието и приобщаването“, с която разширява обхвата на Годишните награди и поставя специален фокус върху ролята на медиите, журналистиката и комуникациите за формирането на обществените нагласи и насърчаването на реална промяна.

Категорията е отворена за медии, журналисти, подкасти и създатели на дигитално съдържание, комуникационни и рекламни агенции, компании и граждански организации. Ще бъдат отличавани инициативи, които не само достигат до широка аудитория, но имат потенциал да променят нагласи, да насърчават смислен публичен диалог и да допринасят за по-равнопоставено и приобщаващо общество.

СЖББ ще търси и инициативи, които дават видимост на добрите практики на работодателите за равнопоставеност при възнагражденията, кариерното развитие и достъпа до лидерски позиции, както и журналистически материали и комуникационни кампании, които чрез анализи, данни и лични истории насърчават обществен дебат за икономическото овластяване на жените, равните възможности и преодоляването на стереотипите, които създават неравенства на пазара на труда.

ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНИЦИАТИВИ С РЕАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Кандидатурите в Годишните награди на СЖББ 2026 ще бъдат приемани в четири категории:

  • „Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място“ – за компании и организации, които създават устойчива приобщаваща култура и превръщат принципите на равнопоставеността в реални политики и бизнес практики.
  • „Вдъхновяваща инициатива на гражданския сектор – НПО с принос към социалното приобщаване“ – за организации, чиито проекти създават устойчив социален ефект и допринасят за намаляване на социалната изолация.
  • „Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България“ – за програми, които помагат на младите хора да развиват уменията си, да намерят професионална реализация и да изграждат бъдещето си в България.
  • „Медийна кампания или журналистическа инициатива в подкрепа на многообразието и приобщаването. “

Една от всички участвали инициативи ще получи и Отличителния знак на СЖББ за изключителни постижения за изграждане на многообразна и приобщаваща среда.

ДВАМА НОВИ ЧЛЕНОВЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ ЖУРИТО НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ

Кандидатурите и тази година ще бъдат оценявани от шестчленно жури от утвърдени експерти и лидери от бизнеса, институциите, медиите и гражданския сектор.

За първи път към състава на журито се присъединяват Дамян Поповски, ръководител на офиса на Групата на Европейската инвестиционна банка в България и Христо Христов, изпълнителен директор на Дарик радио.

СЖББ отново ще разчита на експертизата на Лидия Шулева, член на Управителния съвет на организацията; Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет на Република България; Красимира Хаджийска, главен изпълнителен директор на NOVA и Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Кулминацията на петото издание на Годишните награди ще бъде на 11 ноември 2026 г. в NV Tower в София, когато ще бъдат обявени и отличени победителите.

Тази година церемонията ще бъде съпътствана и от CEO панелна дискусия на високо ниво, която ще постави във фокус развитието на темите за многообразието, равнопоставеността и приобщаването и ролята на лидерите и бизнеса за превръщането им в устойчиви организационни и обществени практики.

  • Как се кандидатства?

Формулярите за съответните категории могат да бъдат изтеглени от сайта на Съвета на жените в бизнеса в България. Попълненият формуляр и всички допълнителни материали към кандидатурата се изпращат на office@womeninbusiness.bg.

Годишните награди на Съвета на жените в бизнеса в България се организират с подкрепата на Европейската инвестиционна банка, на ДПМ Металс и Фантастико груп - златни спонсори, на TELUS Digital Bulgaria - сребърен спонсор, и на партньорите NV Tower, Coca-Cola HBC Bulgaria и The Smarts.

ЗА СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери. Със своите над 240 корпоративни и индивидуални членове сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.

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