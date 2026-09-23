България

КФН с нови правомощия: Какво се променя при недостиг на средства в гаранционните фондове

Законопроектът беше подкрепен от 135 депутати. Осем гласуваха „против“, а 19 се въздържаха

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 14:23
КФН с нови правомощия: Какво се променя при недостиг на средства в гаранционните фондове
Източник: БТА

К омисията за финансов надзор (КФН) да получи повече правомощия при недостиг на пари във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд. Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането, които парламентът одобри на първо четене.

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С новите текстове КФН ще може сама да предприема действия за осигуряване на необходимото финансиране, без да чака предложение от Управителния съвет на Гаранционния фонд. Според вносителите така ще може да се реагира по-бързо, когато в някой от фондовете няма достатъчно средства за покриване на задълженията му.

Законопроектът беше подкрепен от 135 депутати. Осем гласуваха „против“, а 19 се въздържаха.

Променя се и начинът, по който се уреждат вноските на застрахователните компании. Ще бъде направено по-ясно разграничение между редовните авансови годишни плащания и допълнителните суми, които могат да бъдат поискани при необходимост. КФН ще има възможност да определя и различни срокове за връщането на предварително внесени средства според финансовото състояние на съответния фонд и нуждата му от налични пари.

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Предвижда се и нов механизъм при отнемане на лиценза на застраховател. В такива случаи Гаранционният фонд, чрез Обезпечителния фонд, ще може директно да покрива определени задължения вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Сред тях са обезщетения, лихви, разходи по обработването на претенции и свързаните с тях такси.

Така Националното бюро няма да бъде принудено първо да осигурява парите със собствени средства и едва след това да чака те да му бъдат възстановени. Според предложените правила плащанията от фонда трябва да бъдат извършвани в срок до седем дни.

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Предвижда се още Гаранционният фонд да може да сключва споразумения с аналогични национални бюра и компенсационни органи в останалите държави от Европейския съюз. Това ще се прилага в случаи, когато българска застрахователна компания с отнет лиценз е продавала застраховки и в други страни от ЕС.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Нелли Желева    
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