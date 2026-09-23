Незабавна евакуация, задействаха BG-Alert в Песнопой

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З аради усложнената обстановка при пожар в района на село Михилци, община Хисаря, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-Alert за предупреждение на населението.

Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона „Отдих“ край село Песнопой, съобщиха от Областната администрация.

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Евакуацията да се извършва в посока село Песнопой. На място са изпратени 11 екипа на пожарната, които работят за ограничаване и потушаване на огъня.

В действията е включена и тежка техника. Областният управител Георги Янев е в постоянна връзка с ръководството на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив и кмета на община Хисаря и следи развитието на ситуацията.

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Призовават се гражданите в района незабавно да изпълнят указанията за евакуация, да се придвижат в посочената посока и да не възпрепятстват работата на пожарните екипи.