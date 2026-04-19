Парламентарни избори

Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен

Намаленият брой е резултат от промени в Изборния кодекс, приети от парламента в началото на годината

19 април 2026, 07:55
Вотът зад граница: Опашки пред секциите в Истанбул

ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби

Как започна изборният ден в страната

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

Проучване на

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба
Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

Б ългарските граждани в петте съседни държави ще могат да гласуват в общо 64 избирателни секции на парламентарните избори днес в сравнение с 201 на предишните избори на 27 октомври 2024 г. Намаленият брой е резултат от промени в Изборния кодекс, приети от парламента в началото на годината, с които беше ограничен до 20 броят на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз.

Сред съседните ни държави засегната е единствено Турция, където броят на секциите спадна от 168 на предишните избори до 27 на сегашните. В Сърбия за настоящите избори са открити пет секции, с една повече отколкото на вота през октомври 2024 г., в Република Северна Македония и Румъния броят на секциите се запазва, съответно пет и една, а в Гърция са общо 26 - с три повече в сравнение с предишните избори.

Общо извън България на днешните парламентарни избори, които са осмият вот от 2021 г. насам, са открити 493 секции в 55 държави. За сравнение – на 27 октомври 2024 г. зад граница бяха разкрити 719 избирателни секции в 57 държави.

Следва по-подробна справка за секциите, избирателите и гласуването в съседните държави:

  • Турция

Българските граждани в Турция ще могат да гласуват в общо 27 секции на парламентарните избори днес спрямо 168 на изборите в края на 2024 г.

В столицата Анкара има три секции, всички от които в посолството на Република България. В най-големия град Истанбул секциите са седем, като две от тях са разположени в Генералното консулство, а останалите в компактно населените с изселници от България райони Авджълар, Байрампаша, Бахчелиевлер и Есенюрт. Седем са секциите и в Бурса, където също живеят голям брой изселници с българско гражданство. 

По данни на ЦИК за вота на 19 април са подадени над 15 000 заявления в Турция, като най-много са от района на Истанбул и Бурса. По този показател Турция е на първо място сред българските избиратели зад граница.

Според информация на изселнически дружества в района на Истанбул и Бурса има над 250 000 души с право на глас на изборите в България. На изборите през октомври 2024 г. по данни на ЦИК в секциите в Истанбул са гласували 13 517 души, а в тези в Бурса - 13 843. 

Българският генерален консул в Истанбул Васил Вълчев каза пред БТА, че са взети всички необходими мерки за безпроблемно протичане на изборния ден.

Секцията с най-много избиратели, заявили желание да гласуват, се намира в град Чорлу, окръг Текирдаг, в квартал "Шейх Синан". В списъка има 1730 гласоподаватели.

  • Гърция

Българските граждани могат да гласуват на парламентарните избори днес в 26 избирателни секции в Гърция. 

В гръцката столица има четири секции, две от които в сградата на посолството. Избирателите, заявили желание да гласуват в някоя от секциите в Атина, са общо 209.

Една секция има и в сградата на Генералното консулство в Солун, където са подадени 87 заявления за гласуване.

По една секция, в които българските граждани ще могат да упражнят правото си на глас, има в градовете Александруполис, Кавала, Каламата, Комотини, Нафплио, Неа Муданя, Неа Перамос, Никити, Патра, Ставрос и на островите Корфу, Кос, Лефкада, Миконос, Родос, Тасос. Пет са секциите на остров Крит. 

  • Република Северна Македония

На пет места в Северна Македония българските граждани могат да гласуват на извънредните парламентарни избори днес. Освен в посолството на България в Скопие и в Генералното консулство на страната ни в Битоля, избирателни секции има и в Охрид, Струмица и Прилеп.

Общо 210 са подадените заявления за гласуване в Северна Македония на тези избори, като най-много са те в Струмица - 62. На проведените през октомври 2024 г. избори подадените заявления за гласуване на територията на Северна Македония бяха 26, на юнските избори същата година заявления бяха подали 120 български граждани, за изборите през април 2022 г. - 163, а за изборите през октомври 2022 г. подадените заявления за гласуване в страната бяха 181.

  • Сърбия

Разкрити в Сърбия са пет избирателни секции за гласуване на българските парламентарни избори. Освен в сградата на българската дипломатическа мисия в Белград и в сградата на Генералното консулство на България в Ниш, секции ще има в градовете Цариброд (Димитровград) и Босилеград, както и в с. Звонци.

Секцията в с. Звонци е новооткрита и според сайта "Балканец" има символично значение, тъй като там и в околните 5 населени места живее компактно българско население.

За днешните парламентарни избори в Сърбия са подали предварителни заявления, че ще гласуват, общо 328 души: в българското посолство в Белград те са 47 души, в Босилеград - 62, Звонци - 52, в Генералното консулство на България в Ниш - 10, в Нови Сад - 5, а в Цариброд са най-много на брой - 152.

В Цариброд ще се гласува с машини, а във всички останали секции вотът ще премине с хартиени бюлетини.

От българската мисия в Белград напомнят на българските граждани в Сърбия, които не са подали предварително заявление за гласуване, че могат да упражнят правото си на глас в деня на изборите в съответната секционна избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт) и попълване на декларация по образец, която ще им бъде предоставена на място.

  • Румъния

Българските граждани ще могат да гласуват в една единствена избирателна секция в страната. Тя се намира в посолството ни в Букурещ на ул. “Рабат” № 5. Вотът ще се осъществява чрез хартиени бюлетини, без машини.

70 наши сънародници в балканската държава са подали предварително заявления, че ще упражнят правото си на глас - 34 жени и 36 мъже, става ясно от списъка, публикуван на официалната страница на Министерството на външните работи на България. Дори и да не са се регистрирали, българските граждани могат да гласуват, след като попълнят декларация на място в самата избирателна секция.

Традиционно в избирателната секция в Букурещ гласуват около 200 човека. Изключение правят предсрочните парламентарни избори през октомври 2022 г. Тогава към румънската столица е пренасочен самолет на международна авиокомпания с над 100 българи на борда. Тяхното право на глас като български граждани е защитено и те успяват да се възползват от предоставената им възможност да гласуват в избирателната секция в посолството.

Източник: БТА    
Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

САЩ признаха, че са загубили „очите“ на флота за $240 млн. над Ормуз

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Партията на Петер Мадяр печели 141 места и поема пълен контрол върху парламента

Станислав Балабанов упражни правото си на глас

Той даде своя вот в 66 СУ „Филип Станиславов“ в София

След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

Инцидентът е станал в района на Суворово

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Технологичният свят е разтърсен от твърденията на водещата компания Anthropic за новия ѝ модел Claude Mythos

Днес в София Румен Радев гласува в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“

Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

Политическият лидер определи изборите като решаващи за справяне с влиянието на олигарсите и призова сънародниците ни у нас и в чужбина да упражнят правото си на глас

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Роузи Хънтингтън-Уайтли заслепи Ню Йорк на събитие на Tiffany & Co. след луксозна семейна ваканция с Джейсън Стейтъм в Турция.В рамките на вечерта тя се забавлява в компанията на популярни личности, сред които Конър Стори и певицата Розе от Blackpink

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

105-годишният д-р Ценов към младите: Гласуването е вашият живот, вие решавате какъв ще бъде

Столетникът стартира деня си с интернет и проявява засилен интерес към изкуствения интелект

Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро

Седмицата започва с рязка промяна – температурите падат до 10 градуса, а в отделни райони на страната се очакват слани и интензивни пролетни валежи

Възможно ли е гласуване с пълномощно на 19 април? Важно правило, което трябва да знаете

Лично присъствие пред урните: Защо законът забранява друг да подаде гласа ви в изборния ден

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Дистанционно гласуване в България: Защо посещението на избирателната секция остава единственият начин да упражните вота си

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта“ за Ормузкия проток без участието на САЩ

Париж събра лидери от 40 държави на конференция, която официално изключи Вашингтон от планирането в Ормузкия проток. Докато Макрон и Мелони чертаят „трети път“ в геополитиката, Доналд Тръмп атакува съюзниците си в социалните мрежи, наричайки ги „книжни тигри“

България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

Анализ на данните от Международния валутен фонд чертае мрачна картина за следващите години: въпреки номиналния ръст на доходите, България не успява да отлепи от последното място по покупателна способност в Европейския съюз. Гърция бележи срив, докато страни като Турция и Кипър правят икономически скок

Трагичната легенда за Мария Стюарт: Кралицата, която бе пионка в играта на власт

Мария Стюарт – мъченица за католиците и еретик за англиканите – прекарва целия си живот не като дете или жена, а като политически инструмент в ръцете на великите сили

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

Холивудският елит и технологични магнати като Бил Гейтс и Тим Кук се събраха в Санта Моника за наградите „Пробив“. Събитието, известно като „Оскарите за наука“, отличи най-големите умове на планетата с призове на обща стойност над 15 млн. долара

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Томина неделя е, не лишавайте близките си от внимание и любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 април, неделя

Edna.bg

Пламен Андреев завършил дебюта си за Лех със сериозен проблем

Gong.bg

Сензация: Моуриньо се завръща в Реал Мадрид

Gong.bg

„Тренд” обяви избирателната активност към 10:00 ч.

Nova.bg

Сигнал за купуване на гласове край Лом

Nova.bg