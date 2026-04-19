Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба

Б ългарските граждани в петте съседни държави ще могат да гласуват в общо 64 избирателни секции на парламентарните избори днес в сравнение с 201 на предишните избори на 27 октомври 2024 г. Намаленият брой е резултат от промени в Изборния кодекс, приети от парламента в началото на годината, с които беше ограничен до 20 броят на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз.

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

Сред съседните ни държави засегната е единствено Турция, където броят на секциите спадна от 168 на предишните избори до 27 на сегашните. В Сърбия за настоящите избори са открити пет секции, с една повече отколкото на вота през октомври 2024 г., в Република Северна Македония и Румъния броят на секциите се запазва, съответно пет и една, а в Гърция са общо 26 - с три повече в сравнение с предишните избори.

Общо извън България на днешните парламентарни избори, които са осмият вот от 2021 г. насам, са открити 493 секции в 55 държави. За сравнение – на 27 октомври 2024 г. зад граница бяха разкрити 719 избирателни секции в 57 държави.

Следва по-подробна справка за секциите, избирателите и гласуването в съседните държави:

Турция

Българските граждани в Турция ще могат да гласуват в общо 27 секции на парламентарните избори днес спрямо 168 на изборите в края на 2024 г.

В столицата Анкара има три секции, всички от които в посолството на Република България. В най-големия град Истанбул секциите са седем, като две от тях са разположени в Генералното консулство, а останалите в компактно населените с изселници от България райони Авджълар, Байрампаша, Бахчелиевлер и Есенюрт. Седем са секциите и в Бурса, където също живеят голям брой изселници с българско гражданство.

По данни на ЦИК за вота на 19 април са подадени над 15 000 заявления в Турция, като най-много са от района на Истанбул и Бурса. По този показател Турция е на първо място сред българските избиратели зад граница.

Според информация на изселнически дружества в района на Истанбул и Бурса има над 250 000 души с право на глас на изборите в България. На изборите през октомври 2024 г. по данни на ЦИК в секциите в Истанбул са гласували 13 517 души, а в тези в Бурса - 13 843.

Българският генерален консул в Истанбул Васил Вълчев каза пред БТА, че са взети всички необходими мерки за безпроблемно протичане на изборния ден.

Секцията с най-много избиратели, заявили желание да гласуват, се намира в град Чорлу, окръг Текирдаг, в квартал "Шейх Синан". В списъка има 1730 гласоподаватели.

Гърция

Българските граждани могат да гласуват на парламентарните избори днес в 26 избирателни секции в Гърция.

В гръцката столица има четири секции, две от които в сградата на посолството. Избирателите, заявили желание да гласуват в някоя от секциите в Атина, са общо 209.

Една секция има и в сградата на Генералното консулство в Солун, където са подадени 87 заявления за гласуване.

По една секция, в които българските граждани ще могат да упражнят правото си на глас, има в градовете Александруполис, Кавала, Каламата, Комотини, Нафплио, Неа Муданя, Неа Перамос, Никити, Патра, Ставрос и на островите Корфу, Кос, Лефкада, Миконос, Родос, Тасос. Пет са секциите на остров Крит.

Република Северна Македония

На пет места в Северна Македония българските граждани могат да гласуват на извънредните парламентарни избори днес. Освен в посолството на България в Скопие и в Генералното консулство на страната ни в Битоля, избирателни секции има и в Охрид, Струмица и Прилеп.

Общо 210 са подадените заявления за гласуване в Северна Македония на тези избори, като най-много са те в Струмица - 62. На проведените през октомври 2024 г. избори подадените заявления за гласуване на територията на Северна Македония бяха 26, на юнските избори същата година заявления бяха подали 120 български граждани, за изборите през април 2022 г. - 163, а за изборите през октомври 2022 г. подадените заявления за гласуване в страната бяха 181.

Сърбия

Разкрити в Сърбия са пет избирателни секции за гласуване на българските парламентарни избори. Освен в сградата на българската дипломатическа мисия в Белград и в сградата на Генералното консулство на България в Ниш, секции ще има в градовете Цариброд (Димитровград) и Босилеград, както и в с. Звонци.

Секцията в с. Звонци е новооткрита и според сайта "Балканец" има символично значение, тъй като там и в околните 5 населени места живее компактно българско население.

За днешните парламентарни избори в Сърбия са подали предварителни заявления, че ще гласуват, общо 328 души: в българското посолство в Белград те са 47 души, в Босилеград - 62, Звонци - 52, в Генералното консулство на България в Ниш - 10, в Нови Сад - 5, а в Цариброд са най-много на брой - 152.

В Цариброд ще се гласува с машини, а във всички останали секции вотът ще премине с хартиени бюлетини.

От българската мисия в Белград напомнят на българските граждани в Сърбия, които не са подали предварително заявление за гласуване, че могат да упражнят правото си на глас в деня на изборите в съответната секционна избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт) и попълване на декларация по образец, която ще им бъде предоставена на място.

Румъния

Българските граждани ще могат да гласуват в една единствена избирателна секция в страната. Тя се намира в посолството ни в Букурещ на ул. “Рабат” № 5. Вотът ще се осъществява чрез хартиени бюлетини, без машини.

70 наши сънародници в балканската държава са подали предварително заявления, че ще упражнят правото си на глас - 34 жени и 36 мъже, става ясно от списъка, публикуван на официалната страница на Министерството на външните работи на България. Дори и да не са се регистрирали, българските граждани могат да гласуват, след като попълнят декларация на място в самата избирателна секция.

Традиционно в избирателната секция в Букурещ гласуват около 200 човека. Изключение правят предсрочните парламентарни избори през октомври 2022 г. Тогава към румънската столица е пренасочен самолет на международна авиокомпания с над 100 българи на борда. Тяхното право на глас като български граждани е защитено и те успяват да се възползват от предоставената им възможност да гласуват в избирателната секция в посолството.