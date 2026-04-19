Как започна изборният ден в страната

В 07:00 часа започна изборният ден.

В София

​ в 29 секция в „Лозенец” направиха демонстрация пред NOVA как се стартира машината.

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

В секцията има 748 избиратели, обясни председателят ѝ.

„Аз съм тук от няколко години. Активността е над 50–55%. При по-слабо гласуване, както сега тази година, очакваме да са повече”, заяви Коцев.

В Пловдив

​Изборният ден в Пловдив започна нормално в училище „Димитър Талев”, където са разкрити 18 секции. Общо в града под тепетата право на глас имат 303 233 души. Сред тях са и 5776 младежи, които наскоро са навършили пълнолетие и днес ще упражнят правото си на вот за първи път.

В Пловдив са разкрити общо 482 секции. 12 от тях са разположени в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода, за да се осигури възможност на всички граждани да гласуват.

За първи път на тези избори в Пловдив се въвежда „Златен коридор”. Секциите, които попълнят своите протоколи правилно и прецизно, ще получат специален код. Този код ще им даде предимство при предаването на изборните книжа в Районната избирателна комисия до довечера.

В област Враца

328 избирателни секции в област Враца отвориха точно в 07:00 часа сутринта. В 101 от тях се гласува само с хартиени бюлетини, а в 227 има на разположение и машини за гласуване.

В съставите на комисиите са включени 2507 души от цялата област. Общо 142 393 са гласоподавателите, които имат право да избират членове за състава на 52-рото Народно събрание на България. Получените бюлетини за 6-и МИР-Враца са 130 000.

Общо 24 са кандидатските листи, в които 142-ма души се борят за вота на избирателите в областта

От рано сутринта в село Баница вече имаше желаещи да подадат своя глас.

В Стара Загора

​Час след началото на изборния ден в Стара Загора вече имаше сигнали за проблеми. В 69-а секция не проработи машината за гласуване. Вотът продължава на хартия.

„Седнах да гласувам, сложих картата, появи се съобщение „отпечатване на вашата бюлетина”, но бюлетината не беше отпечатана. След това гласувах на хартия. Чакам техника, за да видя как ще бъде отчетен моят глас”, обясни Росица.

„Разпечатахме началния отчет, разписахме го, започна добре. Гласуваха трима души, госпожата дойде със съпруга си, седна и машината отказа да отпечата бюлетина. Тя искаше да гласува повторно на машина, но за съжаление инструкциите от СИК са, че може да се гласува повторно само на хартия. Тя се обади, коментирахме с РИК и така — гласува на хартия”, обясни председателят на СИК.

Междувременно в старозагорския затвор са образувани две секции. Право на глас имат всички онези, които към датата на изборите нямат влязла в сила присъда.

Първите секции, които пристигат в Регионалната избирателна комисия, са именно тези от затворите — със 100% избирателна активност и по традиция с перфектно попълнени протоколи.

1224 са хората, които през днешния ден ще могат да гласуват от затворите и от арестите в България. Това са данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Проблеми с машините и в Габрово

Машините за гласуване в Габрово масово не работят, информираха наблюдатели на изборният процес в града.

На места работят, но не отпечатват бюлетини, а на други места не тръгват, се казва в сигнала, който ще бъде входиран в местната РИК.

В секциите в Кърджали

изборният ден започна без опашки, но до последния момент имаше леко напрежение със съставите на секционните избирателни комисии. Над 100 са отказите на членове, подадени в Кърджали, като причината е, че хората не са знаели, че са посочени от политически сили за членове на СИК.

Изборите в района по всичко изглежда, че ще се гледат под лупа. Голяма група експерти от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа пристигнаха още в ранните часове в Кърджали, като тяхната основна цел е да следят за прозрачността на вота през целия изборен ден.

Право на глас в Кърджали имат над 272 хил. души, разкрити са 542 секции. Не липсват и наши сънародници от Турция, пристигнали специално за да гласуват. Повечето от тях са избрали да пътуват с редовни автобусни линии, а не с организиран транспорт.

Област Варна

Изборният ден във Варна започна спокойно. Малко над 429 000 души в областта имат право на глас. Те ще могат да гласуват в общо 657 секции.

На този етап няма данни за изборни нарушения, а от Районната избирателна комисия уверяват, че всички необходими мерки са взети за нормалното протичане на вота.

В Русенско

Изборният ден в Русенско започна навреме, но в шест секции машините за гласуване не тръгнаха. Това стана ясно от разговор между областния управител Орлин Пенков и председателя на Районната избирателна комисия /РИК/ Милена Хинкова. На място веднага са били изпратени техници, като до момента е взето решение в 199 секция в Сандрово да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Същевременно няколко машини са спрели да издават разписка след отчетени няколко вота или разписката е била нечетлива. В този случай от секционната избирателна комисия съставят протокол и дават възможност на избирателя да гласува на хартия. Няколко секционни избирателни комисии работят и с по един човек по-малко, защото част от политическите сили нямат възможност за извършване на замяна на членове на СИК.

В деня за размисъл е имало сигнали за нарушения, но след като са разгледани от РИК са били счетени за неоснователни.

Поради заличаване на двама народни представители, броят на кандидатите от Русенско е 173.