България

Остават 44 дни до президентските избори, изтичат важни срокове

В понеделник изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки

12 септември 2026, 12:39
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О братното броене до президентските избори вече започна. Точно 44 дни остават до деня, в който ще стане ясно името на седмия президент на страната. Расте и броят на заявките за участие в надпреварата. В понеделник изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки, пише NOVA.

Във вторник беше учреден Инициативният комитет, който издига кандидатурите на настоящия президент Илияна Йотова и тази на Кирил Вълчев. В надпреварата за президентските избори се включиха Андрей Гюров и Георги Кандев, като Инициативният комитет, който издига техните кандидатури беше учреден този четвъртък.

В рамките на днешния ден „Продължаваме Промяната“ се очаква да обявят дали ще дадат подкрепата си за двойката Гюров - Кандев. Остава неясно дали от „Възраждане“ ще предложат кандидат-президентска двойка, като отговорът на този въпрос се очаква до няколко дни.

Президентът Илияна Йотов заяви, че ще обмисли дали да свика Консултативен съвет за национална сигурност след взривовете в складове на „Емко“ тази нощ. Тя отговори и на критиките от вчера във връзка с решението ѝ да помилва Огнян Атанасов.

„Ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече, вижда се, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна и трябва и нашите служби със сигурност да се произнесат“, каза президентът.

„Ние сме в предизборна кампания, ясно е. Аз бях предупреждена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор. Ще има повече подробности по случая след няколко дни“, заяви Йотова.

В ефира на NOVA мнения изразиха членове от инициативните комитети на Йотова и на Гюров.

„Ние сме приятелски семейства, от 2009 г. познавам доктора и най-важното, че не се срамувам, когато заставам зад кандидатурата на човек с главно „ч“, с изключителна биография, която не може да бъде оспорена“, каза Kонстантин Папазов. 

„Биологичната смяна на поколенията е важен процес. Андрей Гюров е следващото поколение. Нашето поколение свърши каквото свърши, къде хубаво, къде лошо, и сега е време именно това поколение да ни поведе с широк поглед върху света и проевропейска ориентация, добро образование и всички тези неща, които Гюров има“, каза Левон Хампарцумян. 

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Източник: Nova.bg    
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