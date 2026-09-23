Забраняват на тировете да изпреварват по автомагистрали

К омисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

Законопроектът беше приет с 19 гласа „за“, нито един „против“ и двама „въздържал се“.

Окончателно: НС прие промените в Закона за движение по пътищата

Една от основните промени предвижда товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона и състави от пътни превозни средства да не могат да изпреварват по автомагистрали и скоростни пътища с две ленти за движение в една посока. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия и да се намалят престрояванията и задържането на движението.

Предлага се изключение от задължението за използване на обезопасителни колани за членовете на екипите за спешна медицинска помощ, когато коланът възпрепятства извършването на медицински действия по време на транспортиране на пациент. Предвижда се такова изключение и за служители на МВР с оглед спецификата на полицейската дейност.

Законопроектът предвижда и възможност за временно спиране от движение на автомобили с определени технически неизправности по гумите, които създават риск за устойчивостта, управляемостта и спирачната способност на превозното средство. Сред посочените случаи са недостатъчна дълбочина на протектора, сериозна повреда или срязване и различни размери на гумите на една ос.

Предлагат се промени и при проверките за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и при прилагането на принудителните административни мерки. Целта е да се избегне противоречиво тълкуване на правилата при отказ на водач да бъде тестван с техническо средство или да даде биологична проба.

Сред останалите промени са прецизиране на режима за замяна на свидетелствата за управление на МПС и подобряване на работата на звената „Пътна полиция“. Законопроектът предвижда и санкционни разпоредби за отказ от проверка за алкохол или наркотични вещества от водачи на индивидуални електрически превозни средства, велосипеди и други превозни средства.

Според мотивите прилагането на законопроекта няма да изисква допълнителни разходи по бюджетите на държавните органи.