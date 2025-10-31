България

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Майката на пострадалото момче твърди, че по случая няма нито един задържан

31 октомври 2025, 10:04
Г одина след като беше зверски пребит по грешка в центъра на Пловдив, 21-годишен младеж все още чака справедливост. Майката на пострадалото момче твърди, че по случая няма нито един задържан.

Бруталното нападение беше извършено от 12 маскирани с боксове и бухалки. Двама младежи бяха нападнати. Единият беше зверски пребит от тях. Предполага се, че агресорите са футболни запалянковци. 

От прокуратурата съобщиха, че понастоящем има осъдени за лека телесна повреда - две непълнолетни момчета - на 17 и 15 години. На 9 май е бил внесен обвинителен акт. След сключено споразумение и признаване на вина, двамата са освободени от наказателна отговорност и им е наложено административно наказание, предаде NOVA.

На 29 октомври 2025 г. вечерта три момчета седели в междублокова беседка на бул.“6-и септември“. Едното си тръгнало. Останали Адриан и приятелят му Дани, когато внезапно четири автомобила спрели до тях.

"От колите слязоха 12 човека с маски. Дани каза: "Тези май ще ни бият, давай да бягаме". Тръгнахме да тичаме и първата ми мисъл беше да бягам към булеварда, където има камери, а най-вероятно ще има и хора. Той не знам защо реши да бяга към кръстовището", спомня си Адриан Бръзков, който е очевидец на случилото се. 

На пешеходната пътека Дани е настигнат, повален на земята и пребит.

"Двама човека са го налагали с бухалки и с боксове, докато третият е снимал клипчета. Очевидец се е развикал и те са се разбягали", допълни Бръзков.

Пострадалият е откаран в болница. Майката на пребития младеж, Златка Минчева, посочва, че синът ѝ е бил със счупен нос и множество рани по лицето. "Има отпечатък от обувка, който ясно се вижда, има наранявания по тила, по цялото тяло. Побоят е бил зверски", добавя тя.

Пребитият младеж е видял, че двама от нападателите са били с маски на футболния отбор „Ботев“. Единият изпуснал портфейла си. Личната му карта вътре показала, че е 15-годишен. Потърпевшите смятат, че са станали случайна жертва и че запалянковците са търсили да бият младеж от конкурентен отбор, тъй като такива групи често се събирали в района.

Адриан обаче е категоричен - той и приятелите му не се занимават с футбол и въобще не се интересуват.

И майката на пострадалия смята, че са нападнати по погрешка. "Моят син категорично не се занимава с футбол, нито го гледа. Той е музикант, завършил е музикално училище и свири на народни инструменти", казва тя.

Година по-късно Дани вече се е възстановил, съобщава майка му.

"Знаем, че има двама заподозрени. Потърсихме съдействие от полицията, откъдето ни казаха да не се месим. Нямаме информация докъде е стигнало разследването и има ли обвинени. През април разследващата каза, че всичко е предадено в прокуратурата. Адвокатът ни обаче разбра, че случаят е върнат от държавното обвинение, защото прокурорът не е съгласен, че има само двама извършители. От 12 души само двама са установени", сподели Златка Минчева.

Източник: NOVA    
