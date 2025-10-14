България

Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си

Мъжът постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити

14 октомври 2025, 13:57
Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си
Източник: iStock/Getty Images

Р адослав Куцев, който бе прогонен от любовното риалити "Ергенът" едва 30 минути след влизането си във формата, е задържан за 24 часа за побой над приятелката си. Това съобщава "Труд news", позовавайки се на свои източници. 

На 11 октомври в апартамент в София Куцев е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала. Тя била душена и удряна в главата. След подаден в полицията сигнал агресорът е бил арестуван за домашно насилие, съобщават от изданието.

Мъжът постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити. Той бе изхвърлен от екипа на продукцията, след като се държа арогантно и грубо, обиждайки участничките в романтичното предаване. Наложи се скоротечно хората зад кадър да се намесят и да му покажат вратата. 

Извън телевизионния формат Радослав се представя като модел, фитнес маниак и собственик на малък бизнес.

„Пред камерите играех роля – малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е доста по-различен“, коментира неотдавна той. Други обаче са категорични, че това не е първият случай, в който Куцев проявява агресия към представителки на нежния пол. 

От "Труд news" съобщават, че младият мъж има предишни криминални регистрации. 

Радослав Куцев Домашно насилие Ергенът Побой Арест Риалити предаване Агресия Криминални регистрации Приятелка Арогантно поведение
Последвайте ни
Мъжът на Златка Райкова арестуван от ГДБОП за

Мъжът на Златка Райкова арестуван от ГДБОП за "черно тото"

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

Здравната вноска остава същата

Здравната вноска остава същата

pariteni.bg
Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова</p>

Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова, в неизвестност от 12 октомври

България Преди 13 минути

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Свят Преди 17 минути

Жертвите са открити в различни стаи в апартамента си

Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

България Преди 1 час

Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова

Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

Технологии Преди 1 час

 

Нова жертва на пожара в Кочани - член на група ДНК

Нова жертва на пожара в Кочани - член на група ДНК

Свят Преди 1 час

Владимир Блажев-Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара

<p>AI заплашва десетки професии: 40 са на ръба на изчезване</p>

Мicrosoft обяви кои 40 професии са най-застрашени от AI

Технологии Преди 1 час

Експерти и учени не са постигнали консенсус дали тази последна иновация няма да съсипе множество кариери, или да ги развие в дългосрочен план

Президентът на Мадагаскар разпусна парламента

Президентът на Мадагаскар разпусна парламента

Свят Преди 1 час

Андри Ражоелина отказва да се оттегли, въпреки масовите демонстрации и дезертьорства сред военните

Земетресение в района на Пловдив

Земетресение в района на Пловдив

България Преди 1 час

То е регистрирано в 11:05 часа

<p>Какво става в Газа, израелската армия откри огън</p>

Израелската армия е открила огън по подозрителни лица в Газа

Свят Преди 1 час

Заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили

<p>Здравният министър разкри ще има ли&nbsp;повишаване на таксата&nbsp;при личния лекар</p>

Силви Кирилов: До края на юни 2026 г. няма да има повишаване на таксата за посещение при личния лекар

България Преди 2 часа

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи

„Кралете на тениса“ се събират в Рияд в битка за 6 милиона долара

„Кралете на тениса“ се събират в Рияд в битка за 6 милиона долара

Свят Преди 2 часа

Джокович и Алкарас започват директно от полуфиналите, а четвъртфиналите обещават зрелищни двубои

Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Технологии Преди 2 часа

Смартфоните вече се справят доста добре и с портретите

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Свят Преди 2 часа

"Изглежда точно като дърво и когато го тестваш, се държи като дърво, само че е много по-здраво и по-добро от обикновеното дърво"

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Любопитно Преди 2 часа

Кийтън силно държеше на необходимостта да предпазва кожата си от слънцето

<p>Мерилин Монро и извънземните: Защо хората обичат лъжите повече от фактите</p>

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Свят Преди 2 часа

Съществували ли са динозаврите и каква е връзката между НЛО и смъртта на Мерлин Монро?

<p>БСП за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната</p>

"БСП-Обединена левица" за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната

България Преди 2 часа

Добрият ни резултат се дължи най-вече на консолидацията на всички леви сили, подчерта Атанас Зафиров

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк

Edna.bg

България с четири състезателки на Балканското по художествена гимнастика

Gong.bg

"Близо до спорта": Николай Бухалов - олимпийският шампион, който помага за повече активни деца в Пловдив

Gong.bg

Президентът наложи вето на измененията в Закона за ДАНС

Nova.bg

Съдийската колегия избра Мариника Чернева за и.ф.председател на ВАС

Nova.bg