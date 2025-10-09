България

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

Мъжът е извършил деянията докато е в изпитателен срок на предходно осъждане

9 октомври 2025, 10:23
„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си
Източник: iStock/Getty Images

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен мъж, заканил се с убийство на майка си и на жената, с която живее. Освен това той им нанесъл телесни повреди.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 7 октомври обвиняемият се заканил с убийство на майка си, като ѝ казал: „Ще ти направя дупка в главата! Ще те убия!“ и притиснал и усукал дясната ѝ ръка.

Впоследствие се заканил с убийство и на жената, с която има 2 деца, като ѝ крещял: „Аз ще те наръгам! Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“. След това удрял жената в рамото и причинил лека телесна повреда. 

Той е извършил деянията докато е в изпитателен срок на предходно осъждане. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.

Източник: Софийска районна прокуратура    
