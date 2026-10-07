След атаката срещу корабите: Йотова свика първия си КСНС

Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

След разкритията за фиктивни хоспитализации в Пловдив: Проверки във всички болници в страната

П резидентът Илияна Йотова свика днес първото в мандата си като държавен глава заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). То започна в 13.00 ч. в президентската институция.

На "Дондуков" 2 пристигнаха представители на парламентарните сили, правителството и службите за сигурност. Преди началото на разговорите участниците се подредиха за традиционната протоколна снимка, след което влязоха в залата за заседанието.

ДБ и ПП поискаха спешен КСНС след атаката срещу корабите

Разговорите са закрити за медиите. След края им, участниците в тях ще дадат изявления с повече информация за това какво са обсъдили.

Заседанието се провежда ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. При атаката единият кораб потъна, а другият беше повреден и на борда му избухна пожар. Екипажът на втория кораб беше евакуиран.

Към момента не е установена принадлежността на дроновете. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че за това са необходими отломки от използваните апарати или поемане на отговорност от някоя от страните.

Паралелно властите започнаха да наблюдават и друг рисков плавателен съд - кораб, ударен още през август, който остана на дрейф без екипаж и с отказала система за управление. Военновъздушните сили извършиха наблюдение от въздуха, а институциите обявиха готовност за реакция, ако плавателният съд се насочи към българския бряг. Следеше се и за евентуално замърсяване на морската среда вследствие на атаките.

Какво ще обсъжда КСНС

Темата на заседанието е: „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

В заседанието по закон участват президентът, председателят на Народното събрание, министър-председателят, министрите на отбраната и вътрешните работи, началникът на отбраната, ръководителите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“, както и по един представител на всяка парламентарна група.

Свикването на КСНС беше поискано от представители на опозицията след инцидента в Черно море. Парламентарните сили настояха още за изслушване на премиера и ресорните министри. Част от тях поискаха и прекратяване на износа на оръжие за Украйна.

Политическите реакции след нападението срещу корабите край България

Какво казаха от опозицията

От ГЕРБ-СДС Христо Гаджев заяви, че заседанието е необходимо заради ескалацията на войната.

„Защото докато президент и премиер се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира“, каза той.

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ също настоя за заседание на КСНС.

„Защото не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителната икономическа зона на България“, заяви той.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ коментира, че „нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени“.

От ДПС заявиха, че премиерът Румен Радев трябва да даде отговор за случващото се с дроновете и атаката.

Според Цончо Ганев от „Възраждане“ ситуацията е тежка. Той призова премиера „веднага да забрани какъвто и да било експорт на оръжие, на всичко свързано за Украйна, защото по този начин ние сме уязвими“.

Радев: Има риск КСНС да се превърне в политическа злоупотреба

Преди заседанието премиерът Румен Радев изрази съмнение в ефекта от провеждането на КСНС в настоящата ситуация.

„Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малоумни теории, така че има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация“, заяви той.

Самата Илияна Йотова заяви преди около месец, че свикването на КСНС е необходимо, когато възникне нужда от консолидирана българска позиция по въпрос, свързан с националната сигурност.

„Дронове, гигантски икономически и социални проблеми, войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за Консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание“, каза тогава Йотова.

Заседанието на КСНС днес идва на фона и на прекратената операция по издирване на екипажа на потъналия кораб. Няма открити моряци, а търсенето е прекратено във вторник вечерта.