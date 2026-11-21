Стотици автомобили са регистрирани на името на социално слаби хора във Видинско, а реално се управляват от румънци в чужбина.

Срещу обещание за бързи пари хора предоставят личните си карти, без да знаят, че на тяхно име може да бъдат записани десетки превозни средства.

Някои от фиктивните собственици получават глоби от Германия, Австрия, Унгария и Нидерландия, а задълженията им достигат хиляди евро.

По данни на кмета на Димово около 600 автомобила са регистрирани по тази схема. Четирима души са задържани, образувани са две досъдебни производства.

Стотици автомобили са регистрирани на името на социално слаби хора във Видинско, а реално се управляват от румънци в чужбина. Срещу суми от 50, 100 или 300 евро хора предоставят личните си карти, за да бъде прехвърлен на тяхно име един автомобил. По-късно обаче разбират, че по документи притежават десетки коли, за които получават глоби от различни европейски държави и дължат неплатени данъци.

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Четирима души са задържани, а по случая са образувани две досъдебни производства след разследване на NOVA за злоупотреби при регистрацията на автомобили в КАТ – Видин. Материалът на Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ разкрива мащаба на практиката, която според разказите на потърпевши и местни представители продължава от години.

Източник: NOVA/Стопкадър

Една кола срещу обещание за лесни пари, после девет на чуждо име

В основата на схемата стои привличането на хора в затруднено финансово положение. На тях им се предлага да получат определена сума, ако автомобил бъде регистриран на тяхно име. Те предоставят личните си документи, но невинаги са наясно какво точно подписват и какви последици може да има това.

Една от потърпевшите разказва, че първоначално смятала, че на нейно име е регистриран само един автомобил. Месеци по-късно започнала да получава актове за нарушения от Германия, Австрия и Унгария. Така разбрала, че по документи притежава девет автомобила, за които не знае нищо.

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Жената живее в малко село край Видин, никога не е имала шофьорска книжка и няма средства да си купи кола. Разказва, че била заговорена на жп гарата от непозната жена, представила се като Ася. Тя ѝ предложила 500 евро, ако на нейно име бъде регистриран автомобил.

По думите на потърпевшата още същия ден била заведена в КАТ – Видин, където регистрацията била извършена за кратко време. Жената твърди, че освен Ася в схемата участвали и мъже, които се занимавали с документите и плащанията.

Проверката на NOVA установила, че мъжете, посочени от нея, са братята Людмил и Борислав Бориславови от видинския квартал „Нов път“.

Впоследствие жената натрупала задължения за хиляди евро. Автомобилите се управлявали от други хора в Европа, но глобите за превишена скорост пристигали на нейно име. Банковата ѝ сметка била запорирана заради неплатени данъци и глоби. Тя разказва още, че не подала сигнал в МВР, защото ѝ било казано, че няма смисъл.

Източник: NOVA/Стопкадър

Глоби от Европа и спрени социални помощи

Друг мъж от Видинско също разказва, че бил привлечен от Ася. Тя го заговорила пред банка и му предложила 300 евро срещу регистрацията на един автомобил.

По думите му взели личната му карта, казали му да изчака отвън, а след това го повикали да се подпише. Той си тръгнал с убеждението, че на негово име е регистрирана само една кола. По-късно започнал да получава глоби от Германия, Австрия и Нидерландия и разбрал, че автомобилите са около 14.

Мъжът не плащал данъците за превозните средства. Разказва, че социалните му помощи били спрени, тъй като заради многото автомобили, записани на негово име, вече не отговарял на условията за социално подпомагане.

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В друг случай жена отказала да участва, защото се опасявала, че може да загуби социалните си помощи. Синът ѝ обаче се съгласил да регистрират автомобили на негово име. По думите ѝ били прехвърлени близо пет коли, а той получил по 50 евро.

Практиката не е от вчера. Друг жител на Видинско разказва, че още преди шест-седем години на негово име били регистрирани над 11 автомобила и една платформа. Към момента той дължи над 4000 евро пътен данък на община Димово.

Източник: NOVA/Стопкадър

В Димово има хора с по 40 автомобила

Кметът на община Димово Светослав Славчев заявява, че в селата има хора, на чието име се водят по 40 автомобила. По актуални данни, цитирани от него, около 600 превозни средства са регистрирани по тази схема. Неплатените данъци към общината възлизат на хиляди евро.

В схемата са въвлечени и хора с психични заболявания. Кметът на община Макреш Митко Антов разказва за жена, на чието име се оказали записани осем автомобила. По думите му тя е била лекувана в психиатрична клиника.

Така хора, които в действителност нямат средства дори за собствен автомобил, се оказват собственици по документи на скъпи превозни средства. Освен че получават глоби за нарушения, извършени от други шофьори, те трупат и задължения за местни данъци.

Кой стои зад регистрациите на автомобилите

Според информацията в разследването на NOVA голяма част от автомобилите се използват от румънци. Те получават българска регистрация на името на социално слаби хора или на фирми, зад които стоят подставени лица, след което се управляват в различни европейски държави.

Една от посочените причини за практиката е, че регистрацията на автомобил в България е по-евтина, отколкото в Румъния. По-ниски били и разходите за данъци и застраховки.

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Екипът на NOVA проверил колко лесно може да бъде регистриран автомобил на чуждо име, без човекът реално да го използва. Подставено лице се свързало с Людмил Бориславов, когото потърпевши посочват като един от посредниците. Той определил среща пред КАТ – Видин, поискал личната карта на мъжа и обещал да му плати.

След като журналистите се появили с камера, Бориславов заявил, че не знае нищо по случая, и отказал да отговори на въпросите им. Пред сградата на КАТ останали други мъже, които се представили за румънци. При появата на камерата един от тях също се отдалечил, без да отговори на въпросите.

В разследването се появява и името на Кирил Борисов. Потърпевш, пожелал анонимност, разказва, че се запознал с него покрай работата си като дървосекач. По думите му Борисов изнасял дърва за Румъния и предложил на него и съпругата му да регистрират автомобили на румънци срещу 50 лева за всяка кола.

Мъжът твърди, че му било обещано, че няма да има проблеми. В резултат на това на негово име и на името на съпругата му били регистрирани шест автомобила, за които впоследствие започнали да получават актове за нарушения.

Източник: NOVA/Стопкадър

Потърпевшият твърди още, че Кирил Борисов го уверил, че няма да има проблеми, тъй като негови близки работят в полицията. По думите му синът на Борисов е полицай в Кула, а снаха му заема ръководна длъжност там.

На въпрос на NOVA дали синът му работи в полицията Кирил Борисов отговорил: „Какво общо има това? Ние сме отделни семейства, всеки отговаря за себе си“. На въпрос каква е работата на снаха му той заявил: „Не знам какво работи, дежурен офицер във Видин“.

Потърпевшият твърди също, че началникът на КАТ участва в схемата. Това твърдение не е потвърдено от разследващите органи.

Източник: NOVA/Стопкадър

Какво казват от полицията

В разследването е поставен и въпросът как е възможно посредници да стоят с часове пред КАТ – Видин и да организират регистрацията на автомобили на името на социално слаби хора.

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Началникът на отдел „Охранителна полиция“ в града комисар Мартин Марков обяснява, че хората се намират на обществено място, а не в сградата или в района на КАТ. По думите му тези, които влизат в службата, получават административни услуги.

На въпрос дали има данни служители на КАТ да участват в схемата Марков заявява: „В хода на проверките, които сме направили, нямаме данни за служители на ОДМВР, които да съдействат и да участват в това нещо. При най-малките такива налични данни ще сезираме съответните служби на МВР и съответните прокуратури“.

Марков посочва, че полицията работи по данни съвместно с Националната агенция за приходите относно физически и юридически лица, за които има информация или съмнения за нарушения на данъчното и наказателното законодателство. Той допълва, че са известни десетки подобни случаи, но не става дума непременно за едни и същи лица или за една организация.

По случая вече са били образувани две проверки под надзора на прокуратурата. След разследването на NOVA са задържани четирима души и са образувани две досъдебни производства.

Докато автомобилите се движат по европейските пътища, задълженията за глоби и данъци остават за хората, на чието име са регистрирани. Последиците се понасят и от общините, които не успяват да съберат дължимите суми за стотици превозни средства.