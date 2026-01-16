Свят

Литва обвини руското военно разузнаване в координиран палеж

Москва многократно е отричала обвиненията

16 януари 2026, 15:29
Източник: iStock

Л итовските власти обвиниха руското военно разузнаване, че стои зад координацията на опити за умишлен палеж на завод, който произвежда и доставя скенери за радиовълни на украинската армия, съобщи Ройтерс. 

По повод атаките през 2024 г. са били арестувани и обвинени шестима граждани на Испания, Колумбия, Куба, Русия и Беларус. При доказване на вината им всеки от тях може да получи до 15 години затвор. "Престъпленията са били добре координирани, а заповедите са били давани от група хора, живеещи в Русия и свързани с руското военно разузнаване", заяви заместник-началникът на криминалната полиция на Литва Саулюс Бригинас.

От страна на Русия няма официална реакция. Москва многократно е отричала обвиненията, че след пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. е засилила саботажните действия и други атаки в региона.

Според Бригинас групата, координирала нападенията, е съставена от колумбийски и кубински граждани, живеещи в Русия. Тя е направила опити за подобни палежи и в Полша, Румъния и Чехия. Целите на атаките са включвали петролна инфраструктура в Румъния, складове за строителни материали в Полша, както и автобуси, пощенски клон и кино в Чехия.

Литва е издала международни заповеди за арест на още трима заподозрени и се опитва да екстрадира четвърти човек, задържан в Колумбия, допълни Бригинас.

Литва обвини Русия в терористичен акт

Всички шестима арестувани имат връзки с Русия - учили са там, пътували са или са поддържали контакти с хора в страната, уточни той. Те са получавали между 5000 и 10 000 евро за действията си, като основният мотив на извършителите е бил финансов. 

Миналата година Литва обвини Русия и за опит за палеж на търговски обект на ИКЕА (IKEA). През декември полски прокурори повдигнаха задочни обвинения срещу руски гражданин, заподозрян в това, че е ръководил мрежа от саботьори и шпиони в рамките на предполагаема кампания за подкопаване на твърдата подкрепа на Варшава за Украйна.

В миналото Москва е отхвърляла подобни обвинения, като е заявявала, че Западът насърчава антируски настроения.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
