Умишлен палеж в старото военно училище във Велико Търново, има задържан

Шест пожарни коли и 24 огнеборци се бориха с пламъците

12 август 2025, 08:52
Умишлен палеж в старото военно училище във Велико Търново, има задържан
Източник: Мартин Георгиев/NOVA

П отушен е пожар в района на старото военно училище в центъра на Велико Търново, който се е разразил тази нощ, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Огънят е овладян и изгасен само за час и половина. Той е запален от човек в старите бракувани казарми, като извършителят е установен и задържан.

Източник: Мартин Георгиев/NOVA

В борбата с огъня са участвали шест пожарни коли и 24-ма огнеборци. На мястото на пожара са били кметът на Велико Търново Даниел Панов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар инженер Красимир Кръстев, главните инспектори Станко Лазов и Пламен Иванов, както и областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Източник: Мартин Георгиев/NOVA

В края на юли пожар обхвана гористата местност между великотърновските квартали „Чолаковци“ и „Бузлуджа“, а впоследствие подпалвачът беше задържан.

На среща вчера кметът Панов и областният управител Ликоманова-Мутафчиева поставиха сред акцентите в съвместната работа на общинската и областната администрация мерките за превенция на пожари.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
