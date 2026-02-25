Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

К ристина Апългейт разкри, че е прикована на легло заради постоянна и силна болка, докато продължава тежката си битка с множествената склероза.

Звездата от "Женени с деца" направи сърцераздирателното признание в интервю за People, публикувано във вторник. В него тя разказва как въпреки състоянието си продължава да се опитва да води дъщеря си Сади на училище и на различни извънкласни дейности.

Christina Applegate is confined to her bed amid painful MS battle https://t.co/HVD05A4UPj pic.twitter.com/uTD0vTR2BW — Page Six (@PageSix) February 24, 2026

„Искам да я взема; това е любимото ми нещо. Това е единственото време, което имаме заедно сами“, споделя актрисата. „Казвам си: „Просто я закарай там безопасно и се прибери у дома, за да можеш да се върнеш в леглото.“ И точно това правя.“

54-годишната Апългейт признава, че времето, което прекарва затворена в стаята си, ѝ е позволило да бъде още по-откровена и нефилтрирана в думите си.

„Животът ми не е обвит с панделка“, казва тя. „Животът на хората, извинете за липсата на по-добър термин, понякога е ужасен. Затова съм възможно най-честна и откровена.“

Актрисата, известна и с ролята си в Dead to Me, е майка на 15-годишната Сади, която споделя със съпруга си Мартин Ленобъл.

Апългейт разкри през август 2021 г., че е диагностицирана с множествена склероза – заболяване на централната нервна система, което може да причини мускулна слабост, изтръпване, затруднено ходене, проблеми със зрението и силна умора.

„Трудно беше. Но както всички знаем, пътят продължава. Освен ако някоя дупка не го блокира“, написа тя тогава в профила си в X.

Christina Applegate reveals she is now largely confined to her bed amid multiple sclerosis battle https://t.co/KUEEgrWXHF — Daily Mail (@DailyMail) February 25, 2026

Оттогава насам звездата периодично информира почитателите си за състоянието си. През август тя разкри, че е била хоспитализирана заради „толкова много болка“. В подкаста си MeSsy актрисата сподели, че е „крещяла“ от болка и е била диагностицирана с бъбречна инфекция.

През същия месец Апългейт говори открито и за това как болестта ѝ се отразява на дъщеря ѝ.

„Виждам я как ме гледа, когато съм в леглото и не мога да се помръдна, или искам да отида да ѝ кажа лека нощ в стаята ѝ, но не мога да стигна до коридора по някаква причина, защото краката ми не работят този ден“, каза тя в подкаста си. „В момента едва мога да стигна до тоалетната, това е най-лошото, но това не е нито тук, нито там“, добави Апългейт.

Апългейт признава, че състоянието ѝ е било изключително тежко за Сади, която по думите ѝ е „загубила майката, която имаше“.

Въпреки трудностите, Сади остава най-голямата ѝ подкрепа. Тийнейджърката ѝ помага, когато са на обществени места, включително като носи бастуна ѝ, споделя актрисата.