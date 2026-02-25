Свят

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Апългейт разкри през август 2021 г., че е диагностицирана с множествена склероза

25 февруари 2026, 09:57
Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза
Източник: Getty Images

К ристина Апългейт разкри, че е прикована на легло заради постоянна и силна болка, докато продължава тежката си битка с множествената склероза.

Звездата от "Женени с деца" направи сърцераздирателното признание в интервю за People, публикувано във вторник. В него тя разказва как въпреки състоянието си продължава да се опитва да води дъщеря си Сади на училище и на различни извънкласни дейности.

„Искам да я взема; това е любимото ми нещо. Това е единственото време, което имаме заедно сами“, споделя актрисата. „Казвам си: „Просто я закарай там безопасно и се прибери у дома, за да можеш да се върнеш в леглото.“ И точно това правя.“

54-годишната Апългейт признава, че времето, което прекарва затворена в стаята си, ѝ е позволило да бъде още по-откровена и нефилтрирана в думите си.

„Животът ми не е обвит с панделка“, казва тя. „Животът на хората, извинете за липсата на по-добър термин, понякога е ужасен. Затова съм възможно най-честна и откровена.“

Актрисата, известна и с ролята си в Dead to Me, е майка на 15-годишната Сади, която споделя със съпруга си Мартин Ленобъл.

Апългейт разкри през август 2021 г., че е диагностицирана с множествена склероза – заболяване на централната нервна система, което може да причини мускулна слабост, изтръпване, затруднено ходене, проблеми със зрението и силна умора.

„Трудно беше. Но както всички знаем, пътят продължава. Освен ако някоя дупка не го блокира“, написа тя тогава в профила си в X.

Оттогава насам звездата периодично информира почитателите си за състоянието си. През август тя разкри, че е била хоспитализирана заради „толкова много болка“. В подкаста си MeSsy актрисата сподели, че е „крещяла“ от болка и е била диагностицирана с бъбречна инфекция.

През същия месец Апългейт говори открито и за това как болестта ѝ се отразява на дъщеря ѝ.

„Виждам я как ме гледа, когато съм в леглото и не мога да се помръдна, или искам да отида да ѝ кажа лека нощ в стаята ѝ, но не мога да стигна до коридора по някаква причина, защото краката ми не работят този ден“, каза тя в подкаста си. „В момента едва мога да стигна до тоалетната, това е най-лошото, но това не е нито тук, нито там“, добави Апългейт.

Апългейт признава, че състоянието ѝ е било изключително тежко за Сади, която по думите ѝ е „загубила майката, която имаше“

Въпреки трудностите, Сади остава най-голямата ѝ подкрепа. Тийнейджърката ѝ помага, когато са на обществени места, включително като носи бастуна ѝ, споделя актрисата.

Кристина Апългейт Множествена склероза Хронична болка Прикована на легло Здравна битка Сади Майчинство Актриса Интервю Семейна подкрепа
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 11 часа
Българският роман
Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 15 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 13 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 14 часа
Али Лариджани

Мъжът, който шепне в ухото на Путин и всъщност управлява Иран

Свят Преди 2 минути

Шефът по сигурността Али Лариджани е натоварен със задачата да гарантира оцеляването на режима, докато той се колебае между сделка и разрушение

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер

България Преди 6 минути

Тази сутрин двамата са провели среща

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

Челен удар между две коли край Дунав мост при Русе, има пострадали

България Преди 38 минути

Движението е натоварено заради тировете, които изчакват на моста

Джейми Лий Къртис

Джейми Лий Кърстис скърби за „първата си любов“ Робърт Карадайн

Свят Преди 51 минути

„Станахме малко семейство, в къща с пръстен под в Лоръл Каньон, и това беше първият ми опит с домашния живот, майчинството и партньорството“, разкрива Джейми Лий Къртис

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

България Преди 55 минути

Той положи клетва на мястото на Хасан Адемов, който стана служебен министър

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“

Беленски бразай - снимката е създадена с помощта на изкуствения интелект Gemini

Между маската и мистиката: традицията на кукерите

Любопитно Преди 1 час

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Свят Преди 1 час

Катрин е осиновена от Мартин Шорт и покойната му съпруга Нанси Долман, с която бяха семейство в продължение на 30 години

<p>Историческо спасяване: Диви мечета&nbsp;кацнаха в България от&nbsp;Аржентина</p>

Мечетата Гордо и Флоренция пристигат в България от Аржентина

Свят Преди 1 час

Две мечки от бившия зоопарк в Лухан летят за първи път със самолет до Парк за мечки "Белица", съобщават от официалната страница на парка

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Свят Преди 1 час

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента

<p>Секунда невнимание на мокрия път: Баща катастрофира с двете си деца</p>

Секунда невнимание на мокрия път: Баща катастрофира с двете си деца след рисковано изпреварване край Бургас

България Преди 1 час

Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Свят Преди 2 часа

Всички посетители без виза трябва да купят онлайн разрешително на цена 16 британски лири, за да бъдат допуснати на територията на Обединеното кралство

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Бившият норвежки премиер Турбьорн Ягланд е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн

Свят Преди 2 часа

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 2 часа

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Огненото обръщение на Тръмп &quot;За състоянието на Съюза&quot; (ОБЗОР)</p>

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Свят Преди 2 часа

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение "За състоянието на Съюза" в историята

<p>Полицията приключи обиска в&nbsp;дома на брата на крал Чарлз&nbsp;- какво разкриват документите?</p>

Полицията приключи обиска на бившия дом на брата на крал Чарлз

Свят Преди 3 часа

Разследването е свързано с отношенията на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн, като той отрича да е извършил нередности

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg
1

Битка с брашно на карнавал в Гърция

sinoptik.bg

Истинската сила започва сега: Защо 35 са новите 25

Edna.bg

25 февруари – Денят на розовата фланелка

Edna.bg

Арда привлече талант от школата на Галатасарай

Gong.bg

Разкриха подробности за изходящ трансфер на Лудогорец

Gong.bg

Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер

Nova.bg

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора си

Nova.bg