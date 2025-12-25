Свят

Палеж на коледна елха пред католическа църква на Западния бряг, има задържани

Арестите са извършени след преглед на записи от охранителни камери

25 декември 2025, 15:54
Палеж на коледна елха пред католическа църква на Западния бряг, има задържани
Т рима палестинци са били задържани във връзка с палеж на коледна елха и повреждане на сцена на Рождество Христово пред католическа църква в град Дженин на окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан, съобщи днес палестинската полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Арестите са извършени вчера след преглед на записи от охранителни камери. От заподозрените са иззети инструменти, за които се смята, че са използвани при вандалския акт в понеделник през нощта.

Палестинските власти осъдиха инцидента като очевиден опит за разпалване на религиозно напрежение на Западния бряг.

„Този случай потвърди, че опитите за посегателство върху религиозни символи никога няма да отслабят духа на града или вярата на неговите жители“, се казва в изявление на църквата „Христос Изкупител“ в Дженин.

Християните съставляват между 1% и 2% от около 3-милионното население на Западния бряг. В целия Близък изток броят на християните намалява заради конфликти и нападения, отбелязва АП.

Войната между Израел и „Хамас“ в ивицата Газа доведе до рязко увеличение на насилието на Западния бряг, включително мащабни израелски военни операции, при които бяха убити стотици и разселени десетки хиляди палестинци.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Дженин Западен бряг Палестинци Палеж на елха Рождество Христово Религиозно напрежение Християни Вандалски акт Война Израел-Хамас Окупирани територии
