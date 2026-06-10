Митрофанова: Новото правителство на България засега само на думи подобрява отношенията с Русия

Н овото правителство на България засега само на думи е готово за подобряване на двустранните отношения с Русия. Това заяви пред ТАСС посланик Елеонора Митрофанова в навечерието на Деня на Русия, коментирайки първите седмици от работата на новото българско правителство, оглавено на 8 май от Румен Радев.

„Румен Радев говори много премерено и призовава за връщане към дипломацията и прагматичен подход, но де факто на всички международни форуми в позициите както на министъра на външните работи, така и на дипломатите, които представляват България, нищо не се е променило. Терминът „руска агресия“ продължава да доминира в българския език извън България“, отбеляза дипломатът.

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„Искам да подчертая, че той доминира извън България, докато тук, вътре в страната, всичко звучи по-сдържано, а официалните лица се стараят да избягват тази тема.“

По мнението на Митрофанова това състояние на нещата „е свързано с факта, че тази категорична и абсолютна победа на Радев е постигната и благодарение на подкрепата на онази част от населението, която симпатизира на Русия и с надежда гледа към него, очаквайки позитивни политически промени“.

„Но реално засега виждаме по-умерена реторика в думите, а на практическо ниво нищо съществено не се случва“, подчерта дипломатът.

Митрофанова с съжаление потвърди, че деловите контакти между двете страни практически са замразени. „Връзките по много въпроси са прекъснати. Почти няма икономически отношения, да, има бизнес, който работи с Русия, и руски бизнес, който работи с България, но това се случва по-скоро въпреки, а не благодарение на добрите отношения — това е инициатива на отделни хора, които намират начини да се адаптират към ситуацията“, каза тя.

„По отношение на енергетиката също не се водят разговори и изобщо не е ясно в кои направления би могло да се преговаря. Може би за газа би могло да се говори, но Европейският съюз няма да даде разрешение за това, затова нямам особено оптимистични планове за разширяване на сътрудничеството между двете страни.“

Първият месец от работата

Ръководителят на руската дипломатическа мисия отбеляза, че новото правителство е започнало работа едва преди месец и се е сблъскало с множество проблеми, затова е рано да се правят окончателни оценки.

„На този етап е много трудно да се оценява работата на правителството, минало е малко време. Основните предизборни лозунги бяха борба с корупцията, укрепване на институциите, усъвършенстване на финансовата и бюджетната система и други мащабни задачи. Но както виждаме, бюджетът дори още не е приет от парламента. Що се отнася до борбата с олигархията — това също е много сложна задача. Заявка има, но реални стъпки засега не се виждат“, подчерта Митрофанова.

Първи контакти

Посланикът на Русия съобщи, че първите работни срещи с представители на българското външно министерство вече са се състояли и са били конструктивни.

„Не сме искали среща с Румен Радев — смятам, че за това трябва още малко време. Но с представители на МВнР се срещнахме и разговорът беше конструктивен. Обсъдихме текущи въпроси и технически теми, свързани с работата на дипломатическата мисия“, каза тя.

Българската страна е изразила загриженост относно, по техни твърдения, забрана за изучаване на български език в някои райони, но Митрофанова е пояснила, че няма обща забрана за изучаване на езици, а организацията зависи от броя на желаещите ученици.

„Ако има достатъчно желаещи, училищата винаги откликват“, допълни тя.

По думите ѝ България ще продължи да се движи в рамките на своите ангажименти към Европейския съюз и НАТО, което поставя ограничения върху възможното развитие на двустранните отношения.

Празнуване на Деня на Русия

В руското посолство в София предстои официален прием по случай Деня на Русия. По думите на Митрофанова се очаква голям брой гости.

„Подготвяме се с голям ентусиазъм. Очакваме много гости, подготвена е изложба за постиженията на Русия в науката, строителството и културата, както и музикална програма“, заяви тя.

Според нея интересът тази година ще бъде по-голям в сравнение с предходната. Сред поканените са представители на политически партии, депутати, обществени дейци, неправителствени организации, журналисти и анализатори.