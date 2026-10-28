България

Освобождаването на Кристиан Николов е обжалвано от началника на Затвора в София

Началникът на Затвора – София вече е депозирал частна жалба до Софийски апелативен съд срещу определението

Николай Киров Николай Киров

28 октомври 2026, 18:15
Освобождаването на Кристиан Николов е обжалвано от началника на Затвора в София
Източник: БГНЕС

Н ачалникът на Затвора в София е предоставил отрицателно становище пред Софийски градски съд, в производството, в което е уважена молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, съобщава Министерството на правосъдието.

В определението съдебният състав не е взел под внимание мотивите на администрацията на затвора, а именно – че не са налице убедителни доказателства за поправяне на осъдения Николов. Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска, се посочва още в документа. 

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Началникът на затвора подчертава още, че затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения. Той счита, че корекционната работа с осъдения следва да продължи и да се проведе в пълнота, за да може да се постигне ефект в посока промяна в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот.

Началникът на Затвора – София вече е депозирал частна жалба до Софийски апелативен съд срещу определението, с което е уважена молбата на Кристиан Николов предсрочно условно освобождаване.

Припомняме, че Софийският градски съд уважи на 22 октомври молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за катастрофата от 19 април 2020 г., при която загина журналистът Милен Цветков. Решението обаче не е окончателно и след обжалване от прокуратурата Николов остава в затвора до произнасянето на Софийския апелативен съд.

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През юни 2023 г. Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата му за причиняване на смърт при евентуален умисъл. Николов шофирал след употреба на наркотични вещества със скорост около 99 км/ч при ограничение от 50 км/ч и ударил автомобила на Цветков на кръстовище в София.

Градският съд мотивира решението си с изтърпяната част от наказанието, доброто поведение на Николов, участието му в курсове за справяне със зависимости и работата му в затвора. Прокуратурата обаче оспори извода, че той се е поправил.

Решението на апелативния съд ще определи дали той ще бъде освободен предсрочно, или ще продължи да излежава наказанието си.

Редактор: Николай Киров
Източник: МП    
Кристиан Николов Милен Цветков Софийски апелативен съд
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