Вучич готвел да смаже студентите, Орбан или ЕС ли са го разубедили?

Б ившият сръбски президент Александър Вучич е бил готов да оспори резултатите от парламентарните избори и да използва сила, за да остане на власт, след като станало ясно, че подкрепяната от студентите опозиция печели убедителна победа. Намеренията му обаче били променение след телефонни предупреждения, вероятно от европейски правителства, че подобен ход може да има тежки последици.

Това съобщава „Таймс“, позовавайки се на политици, дипломатически източници и бивш високопоставен сръбски полицейски служител.

Вучич е бил готов на държавен преврат. Решението било взето, след като станало ясно, че Студентската листа печели изборите с преднина от около половин милион гласа, но сръбският лидер получил телефонни обаждания, предупреждаващи го да не се опитва да задържи властта.

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Бившият командир на Специалното антитерористично подразделение на Сърбия Спасое Вулевич твърди, че Вучич е изпратил 4000 полицаи и още 3000 души, които той определя като „биячи“, в центъра на Белград.

„Изпрати 4000 полицаи и 3000 биячи в центъра на Белград в неделя, за да защитят режима. Сто процента съм сигурен, че е планирал да откаже да признае резултатите“, заявява Вулевич пред „Таймс“.

Евродепутатът Сандро Гоци, председател на Европейската демократическа партия, също съобщава за тревожна информация, получена от дипломатически източници в деня на изборите.

„В неделя получихме тревожни съобщения от дипломатически източници, че Вучич е готов да се бори и да извърши държавен преврат“, казва Гоци.

Радомир Саичич, един от водещите кандидати на Студентската листа, също твърди, че управляващите са подготвяли използването на сила, особено ако изборният резултат се окаже оспорван.

„Те имаха план да използват брутална сила, за да отменят изборната воля, ако резултатът бъде близък. Но разполагам с информация, че Вучич е получил много телефонни обаждания от представители на полицията и други среди, които са го накарали да промени решението си“, заявява Саичич.

„Убедили са го, че изпълнението на този план ще завърши много зле за него“, допълва опозиционният политик.

„Таймс“ описва напрегната обстановка в сръбската столица в изборния ден, когато гражданите гласуваха при рекордна активност.

Докато избирателите все още се отправят към урните, групи мъже, облечени в черно, започват да се придвижват към Пионерския парк в центъра на Белград.

В района от месеци се намира палатков лагер на привърженици на Вучич, част от които са свързани с прояви на насилие и получавали възнаграждения от управляващата партия.

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„Изпращаха ги на малки групи, по 20-30 души“, разказва Вулевич.

Междувременно служители на сръбската жандармерия, облечени в зелени униформи, също заемат позиции в центъра на столицата. Някои улици са затворени за движение, а уличното осветление е изключено.

Според Раде Джурич, юрист от Независимото сдружение на журналистите в Сърбия, властите вероятно са подготвяли сценарий за оспорване на изборния резултат и предизвикване на масови протести.

„В неделя сутринта Вучич се чувстваше недосегаем. Предполагам, че са планирали да се позоват на нарушения при гласуването и да поискат повторни избори, което би предизвикало протести“, заявява Джурич.

По думите му следващата стъпка можела да бъде провокиране на насилие, което да послужи като основание за анулиране на изборите.

Решаващият обрат настъпва в 21:30 ч. в неделя, час и половина след затварянето на избирателните секции.

Тогава Вучич се отказва от намерението да оспори резултатите, а групите мъже, събрали се в центъра на Белград, започват да се разотиват.

Има и непотвърдена информация, че унгарският премиер Виктор Орбан е сред факторите, убедили Вучич да се откаже от евентуалните силови действия. Орбан, който поддържа близки политически отношения със сръбския лидер, сам загуби властта в Унгария през април след 16-годишно управление, съпътствано от обвинения в корупция.

Спасое Вулевич смята, че сръбският президент действително е бил принуден да признае поражението, но се съмнява натискът да е дошъл от ръководството на полицията.

Той аргументира позицията си с това, че командирите на полицейските подразделения, разположени в Белград, са били лично избрани от Вучич и едва ли биха му се противопоставили.

„Вярвам, че Вучич е получил обаждания от европейски правителства. Това са били разговори на най-високо равнище“, заявява Вулевич.

Говорителка на бившия сръбски президент отхвърли твърденията, че засиленото полицейско присъствие в Белград е било част от план за насилствено задържане на властта.

Пред „Таймс“ тя заяви, че разполагането на полицейските сили е било предприето в отговор на заплахи от насилие от страна на демонстранти и не е имало друга цел.

„Таймс“ посочва, че още в 18:43 ч. в изборния ден политическата формация на Сандро Гоци е разпространила предупреждение за евентуални сблъсъци в Белград.

В съобщението пише, че партията на Вучич може да мобилизира свои привърженици, за да предизвика конфронтация около 21:00 ч., когато се очаквало да бъдат публикувани първите прогнози за изборните резултати.

Самият Гоци не изключва възможността европейски представители да са се намесили чрез телефонни разговори, за да предотвратят насилие.

„Не мога да изключа възможността да е имало телефонни обаждания, но във всеки случай броят на хората, гласували срещу него, просто беше прекалено голям. Вучич беше напълно изненадан“, подчертава евродепутатът.

Саичич съобщава и за заплаха срещу бившия полицейски служител Слободан Миленкович, който предупредил свои колеги да не бият и да не стрелят срещу демонстрантите.

Миленкович получил анонимно предупреждение с думите: „Първият куршум е за теб“.