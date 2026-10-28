След сватбата за $30 милиона: Тейлър Суифт изгори целия декор, за да не го откраднат

П ищната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси, чиято стойност експертите оценяват на колосалните 30 милиона долара, приключи с неочаквано и драстично решение - целият изработен по поръчка декор е бил изгорен до основи, съобщава Page Six.

Източник, близък до организаторите, разкрива, че екипът на певицата е дал стриктни указания на работниците да унищожат абсолютно всичко от екстравагантната украса, за да не остане „нито следа“ от нея.

„Не искаха хората да ги откраднат и след това да ги продават на търгове или в интернет, затова просто изгориха всичко“, разкрива вътрешният източник.

11 камиона с декор, изпратени на кладата

Изработените по поръчка мебели, включващи елементи с монограми с две преплетени букви „T“ (Тейлър и Травис), както и огромни градински конструкции, са били натоварени в 11 огромни камиона. Те са транспортирани от Ню Йорк до Пенсилвания - където първоначално са били изработени - за да бъдат официално изпепелени.

Taylor Swift and Travis Kelce’s extravagant wedding décor was burned to the ground immediately after $30M ceremony: report https://t.co/7RzjphH6uq https://t.co/sUiUqwgMbV — New York Post (@nypost) October 27, 2026

„Фактът, че никой не може да запази нищо за спомен и всичко трябваше да бъде изгорено, е малко лудост. 11 камиона да прекосят страната, за да изгорят всичко само и само да няма никой достъп до него - беше наистина диво“, споделя още източникът.

Въпреки че самата Тейлър Суифт не е дала лично тази заповед, тя е участвала активно в планирането и дизайна на цялата сватба, защото „не искала просто да ѝ сервират готова сватба“.

Какво се случи на най-обсъжданата сватба на годината?

36-годишната поп звезда и 37-годишният играч по американски футбол сключиха брак на пищна церемония в легендарната зала Madison Square Garden в Ню Йорк пред повече от 1000 гости, сред които звезди като Селена Гомес, Брат Пит, Дакота Джонсън и Ед Шийрън.

The Daily Mail obtained exclusive images from Taylor Swift and Travis Kelce's wedding, including the original layout plans and scrapped decisions 💍 https://t.co/DOG4jcmerI 🔗 https://t.co/OHhk8WaVFJ — Daily Mail (@DailyMail) October 26, 2026

Първоначално двойката е имала още по-мащабни идеи, които впоследствие са били отхвърлени:

Въртележка на два етажа: Отпаднала заради цената си от 7 милиона долара и била заменена от голяма палатка с панаирни игри.

Отпаднала заради цената си от 7 милиона долара и била заменена от голяма палатка с панаирни игри. Изкуствено езеро под олтара: Отменено от съображения за сигурност, тъй като съществувал риск някой да падне вътре, а инженерингът бил твърде сложен.

Сватбата е била заснемана от множество филмови екипи, а самият Травис Келси по-късно я нарече „най-хубавата нощ в живота ми“.