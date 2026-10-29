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Опасният навик: Защо не трябва да слагаме кортa от лимон в храната и напитките си

Експерти предупреждават за токсичния „коктейл“ от пестициди и химикали, които се откриват по корите на лимоните и портокалите

29 октомври 2026, 07:27
Опасният навик: Защо не трябва да слагаме кортa от лимон в храната и напитките си
Източник: iStock

О бичате ли да настъргвате цитрусова кора в сладкишите си или да пиете топла вода с резенче лимон? Според вирусен пост в Instagram, който набра огромен отзвук, може би трябва сериозно да размислите.

Потребителка сподели снимка на етикети от цитрусови плодове в известна верига супермаркети, на които присъства предупреждението: „Кората е негодна за консумация“. Под текста са изброени поредица от химикали, използвани за консервиране на плодовете след прибиране на реколтата - сред които фунгициди като имазалил, тиабендазол, пириметанил и флудиоксонил.

Публикацията събра над 10 000 коментара от шокирани потребители. Но какво всъщност означават тези съставки и доколко опасни са те за здравето ни?

Токсичният коктел по кората на плодовете

Сара Компсън от британската организация Pesticide Action Network UK (Pan UK) обяснява, че много от изброените вещества са фунгициди, за които има съмнения или доказателства, че са канцерогени и ендокринни смутители.

„Имазалилът например се използва масово при цитрусите по време на съхранение и транспорт. Той е заподозрян като токсин за репродуктивната система и за развитието на организма. Той се натрупва най-вече по кората, което означава, че се поглъща директно, ако използвате кора от лимон или лайм“, предупреждава Компсън.

Според организацията цитрусовите плодове редовно оглавяват списъците с храни с най-високо съдържание на множество остатъци от пестициди. Тази година грейпфрутът е на първо място по замърсеност, а лаймът е на трето.

Помага ли измиването на плодовете?

Много хора вярват, че доброто измиване или търкане на кората под гореща вода премахва химикалите. Експертите обаче са категорични: не, това не помага.

„За съжаление измиването не е достатъчно. Тези пестициди са проектирани така, че да прилепват плътно към повърхността и дори да проникват в клетките на самото растение. Не става въпрос за просто повърхностно замърсяване“, обяснява Сара Компсън.

Купуването на „невосъчени“ плодове също не решава проблема, тъй като фунгицидите се прилагат преди поставянето на восъчното покритие.

Основното притеснение на учените не е само единичното вещество, а т.нар. „ефект на коктейла“ — ситуация, при която консумираме няколко различни пестицида едновременно, чието взаимно влияние върху човешкия организъм все още не е достатъчно добре проучено от официалните регулатори.

Какво е решението?

За хората, които обичат да ползват цитрусова кора за кулинарни цели или приготвят напитки с цели резенчета плод, единственият наистина безопасен вариант е изборът на сертифицирани био (органични) плодове. В биологичното земеделие употребата на тези синтетични химикали е напълно забранена както при отглеждането, така и при съхранението.

Разбира се, био плодовете често са по-скъпи, но експертите напомнят, че рискът не е само за крайния консуматор - статистиката показва, че близо 46% от земеделските производители по света се тровят от пестициди всяка година при работата си с тях.

Източник: The Post    
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