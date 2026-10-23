Съдът отказа да остави в ареста служителя на НСО Мартин Варадинов след инцидента със Соня Колтуклиева

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В оенноокръжният съд остави без уважение искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо служителя на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов. Магистратите прецениха, че към момента липсват законови основания за неговото оставане в ареста, съобщава NOVA.

Варадинов е привлечен като обвиняем за причиняване на средна телесна повреда във връзка с сблъсъка с журналистката Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“ в София. Преди съдебното заседание Военно-апелативната прокуратура бе постановила задържането му за срок до 72 часа и настояваше пред съда за постоянен арест.

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„Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана. Моля за по-лека мярка“, заяви Мартин Варадинов пред съдебния състав.

Адвокатът му Тервел Георгиев също поиска по-лека мярка за неотклонение, докато заместник-военноокръжният прокурор полковник Георги Заев твърдо настояваше за постоянен арест. На въпрос относно основните опасения за защитата, адвокат Георгиев изтъкна текущата политическа ситуация и предизборната кампания като субективни фактори, които правят казуса трудно предвидима арена за натиск.

По думите на защитника, от разпитите на свидетелите и видеозаписите ясно се вижда, че след като охраняваното лице - председателят на Народното събрание Михаела Доцова - се качва в специализирания автомобил и вратата се затваря, никой няма право да пипа превозното средство без изрично разпореждане. В този момент Соня Колтуклиева се приближава и отваря вратата на автомобила, което съгласно Закона за НСО (ЗНСО) и вътрешните инструкции създава непосредствена и реална опасност за сигурността на втория човек в държавата. Защитата подчерта, че при внезапна и неочаквана заплаха служителите са длъжни да реагират незабавно без предварително предупреждение, още повече че Колтуклиева не е имала микрофон или камера, а е държала само мобилен телефон.

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По време на съдебното заседание стана ясно, че Варадинов, негов колега от екипа и самият началник на личната охрана на Михаела Доцова вече са временно отстранени от длъжност.

Решението на съда идва след серия от действия по разследването на случая, разиграл се пред централата на „Прогресивна България“, където журналистката е очаквала Доцова за въпроси. След избутването от охранителя Колтуклиева падна на тротоара, потърси помощ във ВМА, а впоследствие бе приета в болница „Света София“ със силни болки, където медиците преценяват необходимостта от операция на рамото.

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Инцидентът предизвика широк политически отзвук. Държавният глава Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО генерал-майор Емил Тонев, който от своя страна я подаде. Председателят на парламента Михаела Доцова определи употребата на прекомерна сила за недопустима, но обясни, че се е стреснала от отварянето на вратата и е разбрала за сблъсъка впоследствие. От ГЕРБ започнаха събиране на подписи за извънредно заседание на парламента, подкрепени от ДПС, докато от „Прогресивна България“ призоваха казусът да не се използва за политически цели.