България

Повдигнаха обвинение на служителя на НСО за средна телесна повреда на Соня Колтуклиева

Военно-апелативната прокуратура привлече под отговорност офицера за средна телесна повреда и ще поиска постоянен арест в съда, докато пострадалата журналистка остава в болница

Стела Христова Стела Христова

23 октомври 2026, 18:05
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В оенно-апелативната прокуратура привлече като обвиняем за средна телесна повреда и постанови задържане за срок до 72 часа спрямо офицера от Националната служба за охрана, свързан с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“ в София. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“, пише NOVA.

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Разследването на инцидента продължава, като до момента са разпитани пострадалата и част от свидетелите на случилото се. Предстоят допълнителни разпити на хора, които могат да предоставят информация за обстоятелствата около случая. Разследващите ще събират и нови доказателства, ще прегледат и анализират наличните видеозаписи и ще назначат необходимите експертизи. Целта е да бъдат изяснени всички факти и да се установи точната последователност на събитията, уточняват от Военно-апелативната прокуратура.

Решението за повдигане на обвинение идва след разпити и действия по разследването на случая, при който журналистката беше повалена на земята от охранител, докато се опитваше да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. По-рано самата Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я е бутнал пред централата на политическата формация. Инцидентът предизвика широк обществен и политически отзвук, а президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО генерал-майор Емил Тонев, който впоследствие изрази готовност да се оттегли от поста.

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Случаят се разигра пред централата на „Прогресивна България“, където Соня Колтуклиева очаквала председателя на парламента, за да ѝ зададе въпрос. На разпространените видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Михаела Доцова. Секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.

С белезници пред прокуратурата: Задържаха гарда от НСО след скандала със Соня Колтуклиева
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Гард НСО Колтуклиева
Гард НСО Колтуклиева
Гард НСО Колтуклиева
Гард НСО Колтуклиева

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

След случилото се Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия. По-късно тя беше приета в болница „Света София“, откъдето съобщи, че изпитва силни болки и получава обезболяващи медикаменти, като по думите ѝ лекарите трябва да преценят дали е необходима операция на рамото. Журналистката даде показания пред Военно-апелативната прокуратура и разказа подробно за случилото се, като твърди, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато е държала телефона си и е продължавала да задава въпроси. След сблъсъка тя изрази благодарност, че е останала жива.

Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи употребата на прекомерна сила като недопустима. Тя обясни, че се е стреснала, когато журналистката отворила вратата на автомобила, но не е видяла самия сблъсък с охранителя, като заяви, че е научила подробностите впоследствие и настоя обстоятелствата да бъдат изяснени.

Редактор: Стела Христова
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