Бивш футболен съдия: Кой е служителят на НСО, замесен в инцидента със Соня Колтуклиева?

Служителят на НСО, участвал в инцидента с Колтуклиева, беше изведен с белезници от Военно-окръжната прокуратура

Г ражданското движение БОЕЦ – „България Обединена с една цел“, посочи Мартин Варадинов от Перник като служителя на Националната служба за охрана (НСО), който според организацията е блъснал журналистката Соня Колтуклиева. В публикация в официалния си профил във Facebook движението отправя въпроси за професионалното минало на Варадинов и евентуалните му връзки с ръководството на службата и с Десислава Радева.

По информация на БОЕЦ, основана на източници на организацията в НСО, срещу Варадинов преди години е имало досъдебно производство за тежко криминално престъпление. Движението твърди още, позовавайки се на свои източници в прокуратурата, че преди да постъпи в НСО, той е кандидатствал в Бюрото за защита на свидетелите, но не е бил одобрен. В публикацията се посочва, че Варадинов е бивш футболен съдия.

Изведоха с белезници охранителя от НСО, блъснал Колтуклиева

От БОЕЦ заявяват, че негов пряк ръководител е полковник Тодор Василев, когото описват като начален педагог по професия. Организацията поставя въпроса дали началникът на НСО генерал Емил Тонев е близък с Варадинов, както и дали служителят има роднинска връзка с Десислава Радева. В публикацията се отправят и твърдения за ролята на Радева и Тонев при назначаването му в службата, без да се представят допълнителни доказателства.

БОЕЦ критикува ръководството на НСО и определя случая като пореден гаф на генерал Тонев. В позицията си движението го нарича „единственият шеф на специална служба без нито ден оперативен опит“.

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

В публикацията организацията прави паралел между отношението към журналисти и граждани по време на управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски и настоящия случай със Соня Колтуклиева. БОЕЦ критикува и самата Колтуклиева заради позициите ѝ в миналото, но подчертава, че това не оправдава подобни действия срещу нея.

Движението настоява за незабавните оставки на генерал Емил Тонев, полковник Тодор Василев, Мартин Варадинов и Доцовa. Публикацията завършва с критики към политическите фигури Румен Радев, Делян Пеевски и Бойко Борисов, както и към хората, които според организацията ги подкрепят.

Твърденията за досъдебно производство, назначения и лични или роднински връзки са изложени от БОЕЦ.

Вижте повече в нашата галерия: