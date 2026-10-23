България

Обвиненият за телесна повреда на Соня Колтуклиева служител на НСО: Изпълних законосъобразно функциите си

Офицерът от НСО поиска по-лека мярка за неотклонение, докато Военноокръжната прокуратура настоява за постоянен арест след инцидента с председателя на Народното събрание

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С мятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана (НСО). Моля за по-лека мярка. Това каза пред съда служителят на НСО Мартин Варадинов, обвинен за нанесена средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.

Повдигнаха обвинение на служителя на НСО за средна телесна повреда на Соня Колтуклиева

Адвокатът му Тервел Георгиев също поиска съдът да наложи по-лека мярка, докато полковник Георги Заев, заместник военноокръжен прокурор, заяви, че поддържа искането за постоянен арест.

Предстои съдът да се произнесе по-късно тази вечер за това дали и каква мярка за неотклонение ще наложи на Варадинов.

По време на заседанието се разбра, че Варадинов, негов колега, както и началникът на екипа за лична охрана на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, са временно отстранени от длъжност.

Кой е служителят на НСО, замесен в инцидента със Соня Колтуклиева?

Снощи от НСО съобщиха, че службата ще проверява инцидента между свой служител, охраняващ председателя на Народното събрание Михаела Доцова, и журналистката Соня Колтуклиева. Доцова отиде във Военноокръжната прокуратура, за да разговаря лично с репортерката и изрази съжаление за случилото се. След два и половина часа престой в прокуратурата Колтуклиева каза, че е образувано досъдебно производство и охранителят е задържан.

Редактор: Стела Христова
НСО Соня Колтуклиева Мартин Варадинов средна телесна повреда обвинение прокуратура инцидент мярка за неотклонение съд
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