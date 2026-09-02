Съдът във Варна образува ново дело за „Баба Алино“

Административният съд във Варна образува ново дело по искане на „Форест клуб Варна“ за незабавно възстановяване на електричеството и водоснабдяването в местността „Баба Алино“. Преди това съдът вече е отхвърлил подобна жалба и е приел прекъсването на захранването за правомерно.

Дружеството твърди, че строителството вече е приключило, затова няма основание токът и водата да бъдат спрени като мярка срещу незаконен строителен процес. Според него прекъсването към завършени и обитавани сгради е незаконосъобразно.

Междувременно община Варна продължава действията срещу незаконното строителство – заповедите за премахване вече са 19, като се подготвят още четири. Предвиждат се и мерки за ограничаване на достъпа до обектите след проверка на незаконните им присъединявания към ток и вода.

Съдът във Варна отказа да възстанови тока в "Баба Алино"

Административният съд във Варна образува ново дело по искова молба на „Форест клуб Варна“ ООД за незабавно възстановяване на тока и водата в местността Баба Алино, съобщиха от съда.

Съд във Варна образува дело за спирането на тока в Баба Алино

Както информирахме, съдът вече се произнесе веднъж по тази тема, като отхвърли жалба на дружеството срещу принудителното прекъсване на тока и водата. Разпорежданията на „Електроразпределение Север“ АД и „ВиК Варна“ ООД са издадени на база заповед на Общината от 1 септември 2025 г. Тъй като съдът прие, че действията на двете дружества са правомерни, сега „Форест клуб Варна“ ООД твърди, че след издаване на акта строителните работи са окончателно приключили. Според дружеството липсва продължаващ строителен процес, който да подлежи на спиране, а прекъсването на захранването към завършени и обитаеми сгради е незаконосъобразно.

Собственици не позволиха спиране на водата в Баба Алино

Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев съобщи във Фейсбук, че е издал нови заповеди за премахване на незаконното строителство в местността Баба Алино. Разпорежданията са вече 19, а още четири ще бъдат готови до няколко дни. След като приключи обследването на незаконното присъединяване на обектите към снабдяването с ток и вода, ще се пристъпи и към ограничаване на физическия достъп до тях, посочва кметът. По думите му, на вратите на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти. Коцев изтъква, че тези действия се изискват от закона, който обаче позволява и „на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел“.