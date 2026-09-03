България

Бивш шеф на КЕВР осъди прокуратурата за над 15 000 евро след прекратено разследване

Софийският градски съд присъди обезщетение на Светла Тодорова за претърпени морални вреди от 4-годишно наказателно производство

Стела Христова Стела Христова

3 септември 2026, 11:22
Бивш шеф на КЕВР осъди прокуратурата за над 15 000 евро след прекратено разследване
Светла Тодорова   
Източник: снимка: БГНЕС, архив

Б ившата шефка на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Светла Тодорова осъди прокуратурата да ѝ плати обезщетение от над 15 000 евро, показа проверка на „Лекс“.

Тодорова беше обвинена за длъжностно престъпление през 2017 г., заедно с друг бивш шеф на КЕВР – Ангел Семерджиев. Тогава от прокуратурата съобщиха, че в периода от декември 2014 г. до 1 април 2015 г. Тодорова е инициирала решение, с което цените за пренос и разпределение на 26 газоразпределителните дружества в страната, са били увеличени, като целта е била да се „набави облага за тези дружества“. Според обвинението Тодорова също така не е изпълнила служебните си задължения, тъй като не е предприела действия по откриване на производство за изменение на цените.

През 2020 г. материалите за Тодорова са били отделени в друго дело, а това срещу Семерджиев беше внесено в съда. Година по-късно производството срещу бившата шефка на КЕВР е било прекратено поради липса на данни за извършено престъпление. Делото срещу Семерджиев беше внесено в закрития вече Специализиран наказателен съд, но той беше оправдан на първа инстанция, а прокуратурата дори не протестира присъдата и тя влезе в сила.

Миналата година Светла Тодорова е завела иск срещу прокуратурата за 100 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Тя твърди, че делото срещу нея е било широко отразено, чувствала се унизена и изплашена, било накърнено достойнството ѝ, защото била принудена да се оправдава, че не е извършила престъпление, което влошило отношенията ѝ с колегите, получила и тежки здравословни проблеми.

Показания е дал и съпругът ѝ, който свидетелства, че покрай делото Тодорова много се разстроила, станала раздразнителна, вдигала скандали и плачела. Много страдала от това, че авторитетът ѝ бил разрушен пред съседи и колеги и постоянно била в обяснителен режим, а след това била понижена в длъжност и прекъснала връзки с много познати и колеги. Нейна колежка пък свидетелства, че Тодорова работела в комисията от 20 години и участвала в създаването на регулатора, а новината за повдигнатото обвинение дошла като „бомба“ и повечето хора веднага приели това за равнозначно на виновност, поради което започнали да избягват контакти с нея.

В решението си Софийският градски съд (СГС) отбелязва, че срещу Тодорова е било повдигнато обвинение за тежко престъпление, свързано с нейната професионална сфера и това води до по-тежки морални вреди и загуба на социален и професионален статус. Съдът отбелязва, че разследването е продължило 4 години и подчертава, че срещу Тодорова никога преди не е водено дело, което също налага по-висок размер на обезщетението. От друга страна обаче, градският съд преценява, че тя е била с най-леката мярка – „подписка“ и делото дори не е стигнало до съд.

Така СГС стига до извод, че справедливото обезщетение за нея е 30 000 лева или стойността им в евро, която е 15338,76.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Редактор: Стела Христова
Светла Тодорова КЕВР Прокуратура Обезщетение Неправомерно обвинение Длъжностно престъпление Закон за отговорността на държавата
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