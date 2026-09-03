Свят

Израелски войници застреляха двама тийнейджъри на Западния бряг

Палестинското здравно министерство съобщи, че жертвите са на 16 и 19 години. Израелската армия твърди, че е открила огън по време на „насилствен бунт“

Василена Василева Василена Василева

3 септември 2026, 11:26
Израелски войници застреляха двама тийнейджъри на Западния бряг
Източник: AP/БТА

Д вама палестински тийнейджъри са били убити от израелски военнослужещи в окупирания Западен бряг в сряда вечерта. Това съобщи палестинското Министерство на здравеопазването.

Израелската армия потвърди, че нейни сили са открили огън, но заяви, че това е станало по време на „насилствен бунт“.

Жертвите са 19-годишният Омар Мохамад Наджи ал-Насан и 16-годишният Халил Расем Халил Шахада. По данни на палестинските власти двамата са били застреляни в село Ал-Мугайир, североизточно от Рамала, в централната част на Западния бряг.

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  • Различни версии за случилото се

Ръководителят на местния съвет на Ал-Мугайир Амин Абу Алия заяви, че инцидентът е започнал, след като израелски заселници са се опитали да откраднат овце от две къщи в селото.

По думите му след възникналото противопоставяне израелската армия е блокирала селото, преди да навлезе в централната му част.

Абу Алия твърди, че израелските сили са разположили снайперисти в сгради в района, които са открили огън с бойни патрони срещу жители, опитали се да се противопоставят на заселниците.

Версията на израелската армия е различна.

Оттам заявиха, че силите са „осигурили входа“ към селото, за да улеснят връщането на добитък, принадлежащ на израелски цивилни, който е бил намерен в района.

„По време на действията на силите в района избухна насилствен бунт. Терористи хвърляха бетонни блокове и камъни по органите на реда. Силите отговориха, като откриха огън по основните подстрекатели, за да отстранят заплахата“, посочиха от армията.

Оттам допълниха, че действията на военнослужещите по случая се преразглеждат.

Израелски резервист блъсна палестинец на Западния бряг

  • Двамата са били тежко ранени

Палестинският Червен полумесец съобщи, че двамата младежи са били тежко ранени от бойни патрони по време на сблъсъците.

По данни на организацията ал-Насан е бил прострелян във врата, а Шахада - в гърба. Двамата са били откарани в две болници в Рамала, където лекарите са констатирали смъртта им.

Кадри, заснети в медицински център в Рамала, показват опечалени, събрали се около едно от телата, увито в палестинско знаме.

Тленните останки са били изнесени от болницата, докато присъстващите са скандирали в памет на загиналия.

Израелски войници убиха двама палестинци, приближили се до тях

  • Насилието на Западния бряг

Западният бряг е под израелска окупация от 1967 г. Районът е свидетел на рязко засилване на насилието след началото на войната в Ивицата Газа, последвала нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Нападенията на израелски заселници срещу палестинци са се увеличили значително и според международни организации се извършват почти ежедневно.

Двама убити при нападение в Израел

По официални данни най-малко 1105 палестинци, сред които и бойци, са били убити от израелски военнослужещи или заселници на Западния бряг от началото на войната в Газа.

Израелските власти съобщават, че най-малко 48 израелци, цивилни и представители на силите за сигурност, са били убити на Западния бряг при нападения, извършени от палестинци, или по време на сблъсъци с израелските сили.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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