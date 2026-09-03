Израелски войници застреляха двама тийнейджъри на Западния бряг

Д вама палестински тийнейджъри са били убити от израелски военнослужещи в окупирания Западен бряг в сряда вечерта. Това съобщи палестинското Министерство на здравеопазването.

Израелската армия потвърди, че нейни сили са открили огън, но заяви, че това е станало по време на „насилствен бунт“.

Жертвите са 19-годишният Омар Мохамад Наджи ал-Насан и 16-годишният Халил Расем Халил Шахада. По данни на палестинските власти двамата са били застреляни в село Ал-Мугайир, североизточно от Рамала, в централната част на Западния бряг.

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Различни версии за случилото се

Ръководителят на местния съвет на Ал-Мугайир Амин Абу Алия заяви, че инцидентът е започнал, след като израелски заселници са се опитали да откраднат овце от две къщи в селото.

По думите му след възникналото противопоставяне израелската армия е блокирала селото, преди да навлезе в централната му част.

Абу Алия твърди, че израелските сили са разположили снайперисти в сгради в района, които са открили огън с бойни патрони срещу жители, опитали се да се противопоставят на заселниците.

Версията на израелската армия е различна.

Оттам заявиха, че силите са „осигурили входа“ към селото, за да улеснят връщането на добитък, принадлежащ на израелски цивилни, който е бил намерен в района.

„По време на действията на силите в района избухна насилствен бунт. Терористи хвърляха бетонни блокове и камъни по органите на реда. Силите отговориха, като откриха огън по основните подстрекатели, за да отстранят заплахата“, посочиха от армията.

Оттам допълниха, че действията на военнослужещите по случая се преразглеждат.

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Двамата са били тежко ранени

Палестинският Червен полумесец съобщи, че двамата младежи са били тежко ранени от бойни патрони по време на сблъсъците.

По данни на организацията ал-Насан е бил прострелян във врата, а Шахада - в гърба. Двамата са били откарани в две болници в Рамала, където лекарите са констатирали смъртта им.

Кадри, заснети в медицински център в Рамала, показват опечалени, събрали се около едно от телата, увито в палестинско знаме.

Тленните останки са били изнесени от болницата, докато присъстващите са скандирали в памет на загиналия.

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Насилието на Западния бряг

Западният бряг е под израелска окупация от 1967 г. Районът е свидетел на рязко засилване на насилието след началото на войната в Ивицата Газа, последвала нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Нападенията на израелски заселници срещу палестинци са се увеличили значително и според международни организации се извършват почти ежедневно.

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По официални данни най-малко 1105 палестинци, сред които и бойци, са били убити от израелски военнослужещи или заселници на Западния бряг от началото на войната в Газа.

Израелските власти съобщават, че най-малко 48 израелци, цивилни и представители на силите за сигурност, са били убити на Западния бряг при нападения, извършени от палестинци, или по време на сблъсъци с израелските сили.