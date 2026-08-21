Съдът във Варна насрочи делата за премахването на 12-те сгради в Баба Алино

Административният съд във Варна насрочи 12 дела за законността на заповедите за премахване на многофамилни жилищни сгради в местността Баба Алино край курортен комплекс „Чайка“.

Става дума за 12 сгради с над 40 апартамента, които общината определя като незаконни. Съдът вече отмени предварителното им изпълнение, което означава, че засега няма да бъдат събаряни преди приключването на делата.

Кметът на Варна е обжалвал тези определения пред Върховния административен съд. Делата по същество са насрочени за 24 септември и 20 октомври 2026 г.

Съдът във Варна образува 12 дела срещу заповеди за събаряне на сгради в „Баба Алино“

Административният съд във Варна насрочи за разглеждане 12 дела, заведени от „Форест клуб Варна" ООД и „Венедикт 02" ЕООД срещу заповедите на кмета на Варна за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в местността Баба Алино, в района на курортен комплекс Чайка, пише "24 часа" .

Става дума за сгради с общо над 40 апартамента, за които общината е разпоредила да бъдат премахнати като незаконни.

Административният съд във Варна вече се произнесе относно временното изпълнение на заповедите за събаряне - няма основания сградите да бъдат премахвани, преди делата по същество да приключат, иотмени разпореденото предварително изпълнение.

Тези определения обаче са обжалвани от кмета на Варна пред Върховния административен съд.

Това означава, че засега въпросът със събарянето остава предмет на съдебен спор, а самите дела по законосъобразността на заповедите тепърва ще се разглеждат.

Откритите заседания по 12-те дела са насрочени за 24 септември и 20 октомври 2026 г.