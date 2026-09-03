Мъж почина в коридора на болницата в Стара Загора, разследват смъртта му

64-годишен мъж е починал в болница в Стара Загора, а полицията изяснява обстоятелствата около смъртта му.

Сигналът за случая е подаден във Второ районно управление около 21:00 часа на 2 септември.

По първоначални данни мъжът е починал минути по-рано, докато се е намирал на пейка в коридора на лечебното заведение.

На място е извършен оглед.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на професионална или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства и причините за смъртта на 64-годишния мъж.